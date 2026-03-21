Cronología de un distanciamiento: todo lo que se sabe sobre la relación entre Tini y Emilia Mernes

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La cantante argentina, Tini Stoessel vuelve a estar en el centro de la polémica tras dejar de seguir a la también cantante y compositora argentina, Emilia Mernes, en Instagram, confirmando las especulaciones que circulan a través de las redes sociales con respecto a un supuesto distanciamiento entre ambas.

En otro orden de ideas, en el marco de su gira titulada "Futtura", Tini mostró que tiene una postura abierta con respecto a los procesos personales que atravesó durante los últimos años. A su vez, Stoessel habló sobre estar "harta" haciendo referencia a ciertas relaciones dentro de la industria musical. "Me hicieron tan concha y me crucé con tantas víboras que ya, ahora, es como que están los límites en todos los aspectos", afirmó la intérprete de "Pa".

Ahora bien, aunque la reconocida cantante argentina evitó dar nombres, muchos fans y seguidores asumieron que estas palabras eran un mensaje dirigido a Mernes.

Si bien, desde hace un tiempo atrás, por medio de las redes sociales circulan diversas versiones que apuntan a que dicho distanciamiento entre dos de las cantantes más reconocidas del país argentino, inició luego de que Emilia Mernes se quedara con bailarines que laboraban para Tini Stoessel, lo que supondría una ruptura definitiva en la amistad.

Por otro lado, este "conflicto" incluye tensiones por amistades entrelazadas, específicamente por la relación tan cercana entre Tini y la cantante argentina, María Becerra, quien sostiene actualmente un enfrentamiento público con Emilia Mernes desde hace un tiempo, según reseñó Pantallazo.

La polémica continuo escalando cuando Tini dejó de seguir a Emilia en Instagram al igual que María Becerra. Esta acción generó muchos mensajes, especulaciones y memes en torno al tema.

Además, la modelo argentina, Antonella Roccuzzo, también dejó de seguir a Mernes en Instagram, sumando más ruido mediático a la polémica.

Finalmente, ninguna de las artistas argentinas se ha pronunciado con respecto al tema, posibilitando el crecimiento y avance de las especulaciones por parte de los internautas.

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