Entre el caos y la redención: la impactante verdad que Hilary Duff guardó durante años

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La actriz y cantante estadounidense, Hilary Duff reveló recientemente durante una entrevista, detalles que el público desconocía con respecto a su divorcio, su experiencia con la maquinaria de Disney Channel y sus tensiones familiares.

Si bien, durante un nuevo episodio del podcast "One Purpose With Jay Shetty" publicado el pasado 9 de marzo, la excelebridad de Disney reflexionó con respecto a una de las mayores situaciones complicadas que ha enfrentado, dando inicio con su divorcio durante el año 2014 de su exesposo Mike Comrie. Por su parte, la actriz confesó que "Sentí que en ese momento de mi vida estaba tan lista para casarme... estaba lista para tener un bebé. Estaba lista para tener algo propio, algo en lo que pudiera concentrarme y que fuera mío".

Seguidamente afirmó que "He sido bastante abierta acerca de, tú sabes, ser una persona divorciada y lo que eso implica y ser madre soltera. Elegir terminar con una familia es una decisión enorme y horrible de tomar. Pero también tengo custodia compartida... con esa persona. Y hacemos un gran trabajo, en su mayoría", según reseñó Billboard.

Es importante recordar que la exprotagonista del programa "Lizzie McGuire" contrajo matrimonio con la exestrella de la NHL, Mike Comrie, durante el año 2010 y estuvieron juntos cuatro años en los cuales le dieron la bienvenida a su hijo Luca, justo antes de divorciarse. Su separación quedó cerrada durante el año 2016, Duff actualmente está casada con el músico y cantante estadounidense, Matthew Koma, con quien tuvo tres hijos más.

Otro de los temas que la cantante estadounidense aseguró que le han afectado es la separación de sus padres, Robert y Susan, quienes se separaron durante el 2008. Si bien, Duff se ha mostrado abierto con respecto a hablar sobre las dinámicas "complicadas" con sus padres, un caso similar con la relación entre ella y su hermana mayor, Haylie.

"Estar en una familia en la que, tú sabes, tus padres no están juntos y no tienes relación con ninguno de ellos, es devastador. Uno quiere que sus padres sientan que uno les importa. Y una gfran parte de mi existencia no se ha sentido así. No sé si esa es la verdad, pero así es como se siente", afirmó la intérprete de "Come Clean".

En este contexto, aseguró que ella y su hermana no se hablan. Situación que inspiró a la cantante para hacer su tema "We Don´t Talk" una de las canciones de su álbum recientemente lanzado "Luck... or something".

En otro orden de ideas, la estrella de "How I Met Your Father" también comentó algunas palabras con respecto a cómo alcanzar la fama por medio de su trabajo con Disney siendo una preadolescente lo que tuvo impactos negativos en su vida, según relató.

"Probablemente alrededor de los 15 años fue cuando sentí que el mundo empezó a interesarse mucho en lo que llevaba puesto, con quién salía, lo que comía... siento que perdí mucha de mi inocencia", dijo la reconocida actriz durante la entrevista en el podcast "One Purpose With Jay Shetty".

A su vez, Duff confirmó que gracias al escrutinio público tuvo problemas con su imagen corporal relacionado a trastornos alimenticios.

Del mismo modo, añadió que "Definitivamente tuve dificultados por un tiempo por un tiempo, simplemente tratando de encajar en cierto molde y tener control sobre algo en mi vida. Afortunadamente eso fue algo de corta duracióin, pero definitivamente lo experimenté".

Finalmente, su trabajo discográfico "Luck... or Something", estrenado el 20 de febrero, debutó en el puesto 3 del Billboard 200 y durante el próximo mes de junio, la actriz y cantante estadounidense, dará inicio a su gira mundial, la primera en más de una década, reseñó Billboard.

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