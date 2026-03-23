Victoria Kjær Theilvig da un salto histórico: de Miss Universo 2024 a líder de la franquicia en Dinamarca

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La Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig, presumió en sus redes sociales que asume oficialmente la franquicia de Miss Universe Denmark. Este movimiento marca un giro significativo en su carrera, pasando de representante internacional a figura clave en la dirección y formación de nuevas aspirantes en su país.

El anuncio, realizado a través de sus redes sociales, no solo confirma su nuevo rol, sino que también evidencia una transición poco común en la industria: una reina que ahora se convierte en líder organizacional dentro del ecosistema de Miss Universe, consolidando su influencia más allá de la corona.

Un nuevo rol con responsabilidad nacional

Con esta designación, Victoria Kjær Theilvig no solo ostenta el título internacional, sino que también será responsable de la preparación, selección y acompañamiento de las futuras representantes danesas que competirán en Miss Universo. Su función implica un compromiso directo con el desarrollo de talento, la estrategia del certamen y la proyección de la imagen del país en el escenario global.

Este tipo de transición representa un paso poco habitual dentro del mundo de los concursos de belleza, donde generalmente las reinas culminan su reinado sin asumir roles administrativos. En este caso, su experiencia reciente como ganadora le otorga una perspectiva privilegiada para guiar a nuevas candidatas desde una visión práctica y alineada con las exigencias actuales del certamen.

Una visión enfocada en empoderamiento y diversidad

En su mensaje, la danesa destacó que su objetivo será construir una plataforma que promueva valores como la autenticidad, la confianza y la inclusión. Su enfoque apunta a crear un espacio donde las mujeres puedan desarrollarse no solo en lo estético, sino también en lo personal y profesional, reforzando el sentido de propósito detrás de la competencia.

Además, enfatizó su intención de empoderar a una nueva generación de mujeres que no solo aspiren a una corona, sino que también encuentren en el certamen una oportunidad de crecimiento integral. Esta visión busca modernizar el concepto tradicional de los concursos de belleza, adaptándolo a las demandas sociales actuales y a una audiencia cada vez más consciente del impacto cultural de estas plataformas.

Un paso que redefine su legado en la industria

La decisión de asumir la franquicia posiciona a Victoria Kjær Theilvig como una de las pocas figuras que logran trascender el rol de participante para convertirse en parte activa de la estructura organizativa del sistema Miss Universo. Este movimiento podría influir en cómo otras exreinas proyectan su carrera tras finalizar su reinado.

Con esta nueva etapa, su legado comienza a construirse no solo desde la representación internacional que obtuvo, sino también desde la capacidad de influir en el futuro del certamen en su país. Su transición marca un precedente que combina experiencia, liderazgo y visión estratégica dentro de una industria que continúa evolucionando.

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