¡Nueva polémica para Nodal! Modelo del videoclip “Un Vals” denuncia falta de pago y la familia Aguilar de desvinculan del conflicto

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La modelo Dagna Mata, quien protagoniza el video musical “Un Vals” de Christian Nodal, reveló en una reciente entrevista para el programa El Gordo y La Flaca que aún no ha recibido la remuneración por su trabajo realizado el pasado mes de febrero. Según el testimonio de la modelo, el acuerdo inicial establecía que el pago se efectuaría en un plazo de 30 días tras la filmación; sin embargo, a 90 días de concluir el rodaje, la deuda persiste. Mata también señaló una irregularidad técnica en su contrato, indicando que fue contratada bajo el perfil de "extra o figuración", pero que al ver el resultado final descubrió que su imagen es el eje central y protagónico de toda la producción, un cambio de rol que no fue notificado ni ajustado en sus términos salariales.

Presuntas presiones y ausencia del artista en el set

En sus declaraciones, la modelo radicada en España detalló que la producción se llevó a cabo sin la presencia física de Christian Nodal, quien no habría asistido a las jornadas de grabación. Mata denunció además haber recibido presiones externas para guardar silencio sobre esta situación mediante la firma de un nuevo acuerdo de confidencialidad que buscaba evitar la exposición mediática del caso. La joven afirmó que decidió rechazar dicho documento para poder visibilizar lo que considera un abuso de poder y una falta de garantías laborales mínimas dentro de la industria musical, instando a que se reconozca su labor profesional conforme al impacto y tiempo de pantalla obtenido en la obra.

Comunicado oficial de la familia Aguilar

Ante la creciente ola de comentarios que vinculaban de manera indirecta a Ángela Aguilar con este conflicto laboral, la familia de la cantante emitió este 15 de abril de 2026 un comunicado oficial a través de sus redes sociales para aclarar su postura. El documento, que fue compartido y respaldado por la propia artista, señala de manera tajante que cualquier versión que busque involucrarla en este tema “carece de sustento”. La misiva enfatiza que Ángela Aguilar se encuentra enfocada exclusivamente en sus compromisos profesionales y personales, deslindándose de cualquier decisión administrativa o contractual relacionada con las producciones audiovisuales de su esposo, Christian Nodal.

Impacto en la industria y posibles acciones legales

Esta controversia ha generado un debate sobre la transparencia en las contrataciones de agencias externas que prestan servicios a artistas internacionales. Analistas del sector sugieren que este incidente podría derivar en una demanda formal si el equipo de Nodal no liquida los honorarios en los próximos días.

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