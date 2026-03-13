Piso 21 evoluciona con "Trescender" su primer álbum como trío

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Luego de transcurrir casi dos décadas de carrera musical, Piso 21 entra en una nueva etapa con el lanzamiento de su nuevo disco titulado "Trescender" compuesto de 12 canciones en el cual David Escobar (Dim), Pable Mejía (Pablito), y Juan David Huertas ( El Profe), refuerzan su esencia dentro del género pop y, a su vez, reflejan su evolución en la industria desde sus primeros años de formación en la ciudad de Medellín.

El nuevo trabajo discográfico de Piso 21 está marcado por la evolución y la esencia, demostrando cuánto han crecido durante sus 19 años de experiencia y los ubica en otro nivel musical, sin embargo, reafirman la forma y el fondo de lo que hasta ahora ha representado la banda musical pop/urbano de Colombia desde sus primeros acordes.

En el mismo orden de ideas, "Trescender" el nombre del nuevo trabajo discográfico de los colombianos, combina la palabra "trascender" con el número actual de integrantes (tres), además, resume una visión popular en la cual la banda le otorga reconocimiento a que su identidad va más allá del número de miembros.

Por su parte, durante una entrevista para El Tiempo, Dim explicó que "Este álbum tiene un nombre muy fuerte que habla de la trascendencia de tres personas. Es decirle a la gente que muchas veces nos dijo: ‘Es que ustedes ya son solamente tres’, no, nosotros no somos solamente tres, nosotros somos mucha más gente. Piso 21 es toda la gente que ha creído en nosotros, toda la gente que trabaja con nosotros y de ahí viene el ‘Trescender‘ ".

Al mismo tiempo, este trabajo musical incluye destacadas colaboraciones con artistas de diferentes generaciones y géneros como Bacilos, Fonseca, Marc Anthony y Fonseca, lo que consolida la apuesta por parte de la agrupación con respecto al intercambio musical y la diversidad que tienen como objetivo el equilibrio, la accesibilidad y la sensibilidad.

Según lo dio a conocer Infobae Colombia, Juan David Huertas, Plablo Mejía y David Escobar contaron experiencias profesionales y creativas que vivieron para convertirlo en este nuevo proyecto musical. Del mismo modo, los integrantes de piso 21 compartieron por medio de este nuevo proyecto musical reflexiones del papel de Colombia en el panorama musical latino y se enfocaron en consideraciones sobre artistas que van desde Bruno Mars hasta Ari Vega.

Si bien, la fidelidad de Piso 21 a sus raíces los ha llevado a consolidar una carrera musical llena de reconocimientos. Del mismo modo, su capacidad y talento para mantener vivo el romanticismo, al tiempo que experimentan con diversos géneros musicales, los ha convertido en "los dueños del amor en tiempos de perreo". Además, la versatilidad que maneja la banda de pop/urbano los ha hecho ganar discos de oro, platino y colaboraciones con artistas de talla internacional como Wisin, Maluma, Ozuna, Pablo Alborán, Black Eyed Peas y Nicky Jam.

"Hemos hecho colaboraciones con un montón de gente porque Dios nos ha permitido hacer cosas que nunca en la vida hubiéramos imaginado, pero todavía nos falta hacer cosas como una canción con Bruno Mars. Y eso le puede pasar a cualquier persona que lea esta entrevista… Qué va a querer hacer una familia, cuándo va a llegar el amor de su vida, el trabajo que tanto anhela, el graduarse de la universidad, no sé, tantas cosas por las que puede estar luchando la gente a diario, ¿y por qué no hacerlo?", expresó El Profe durante la entrevista con El Tiempo. Además, añadió que "El sentimiento de este disco es que se puede trascender de cualquier faceta de la vida siempre que usted se lo permita, pero sueñe en grande".

A su vez, Piso 21 afirma que más allá de los números y el reconocimiento de lo tangible, durante esta nueva era los integrantes de la banda buscan "Trescender", es decir, ir más allá de lo efímero y lograr que sus piezas musicales permanezcan en el tiempo.

Finalmente, dicho trabajo musical está conformado por 12 canciones "Bruno Mars", Nunca Me Lo Esperé", "Volveré" con Marc Anthony y Beéle, "Te Elijo" con Yami Safdie, "Gravedad", "Cuidado Con Lo Que Pides", "Regalito" con Juan Duque, "Como el Sol", "Demasiado", "Mensaje Directo", "Felices de Mentira" con Fonseca" y "Por Si Mañana No Estoy" con Andrés Cepeda.

"Trescender" ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

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