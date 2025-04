Maluma organiza un festival gratuito en Medellín: Piso 21, Marc Anthony y más invitados

Suscríbete a nuestros canales

Maluma transformó el estadio Atanasio Girardot en un altar musical durante Medallo en el Mapa 2.0, un concierto de 3.5 horas que mezcló nostalgia, innovación y un despliegue técnico sin precedentes. Entre lloviznas que cesaron el artista dio una presentación sin igual en Colombia. Con 15 invitados, 10 cambios de vestuario y 2,700 dispositivos pirotécnicos, el show (replicado el 29 de junio en Bogotá) fue un homenaje a sus raíces.

La dualidad entre el pretty boy y el dirty boy marcó el hilo narrativo. Un video introductorio mostró a ambos alter egos disputándose su identidad: "Ahora soy una hoja en blanco. Volví al Maluma que siempre debí ser". Sobre el escenario 360° ambos coexistieron: el romántico de Hawái y el audaz de Sobrio, mientras una banda multinacional y 16 bailarines elevaban cada tema.

El desfile de invitados comenzó con los paisas de Piso 21 (Me llamas) y Pipe Peláez (Vivo pensando en ti). Luego, Lenny Tavárez, Justin Quiles y Feid se presentaron con Parce y Mojando asientos. Pero la sorpresa llegó con Juanes: juntos cantaron La camisa negra, mientras Maluma gritaba: "¡Este parcero sí puso a Medallo en el mapa!".

Un segmento histórico honró a los pioneros del reguetón local. 3Pesos, Golpe a Golpe y Wolfine revivieron los éxitos de los 90, acompañados de videos con J Balvin y un tributo a Reikon. "Sin ellos, el mundo no sabría cómo suena Medellín", reflexionó Maluma.

La segunda ola de invitados incluyó a Pipe Bueno que llegó con mariachi, Blessd en cuatrimoto y Grupo Frontera con rancheras. Pero el clímax fue Si tú me vieras, tema inédito que cantó con Carín León, anticipando su colaboración. Al cerrar cerca de la 1:30 a.m. con Felices los 4, Maluma dejó claro que su legado trasciende la música: es un símbolo de resiliencia y orgullo local. Medallo en el Mapa 2.0 no fue solo un concierto: fue un manifiesto cultural, donde el reguetón, la trova y el folclor sellaron una noche que Medellín no olvidará.

