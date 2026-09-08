Marco Michetti se fue de copas en Miami y se armó la sampablera: detalles

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El diseñador de modas venezolano Marco Michetti protagonizó un lamentable incidente en las instalaciones del reconocido establecimiento Azúcar Nightclub, ubicado en la ciudad de Miami, Florida. El equipo de seguridad del lugar retiró al creativo larense de la discoteca tras interrumpir la presentación de la noche y generar molestias entre el público y los artistas presentes.

Comunicado oficial



El centro nocturno emitió un comunicado oficial a través de sus plataformas digitales para fijar una posición clara frente a los hechos. La directiva de Azúcar Nightclub explicó que la medida respondió directamente al comportamiento inadecuado del cliente durante el espectáculo.

Expulsión

De acuerdo con el texto, el personal de la discoteca advirtió a Michetti en repetidas ocasiones para corregir sus acciones. Sin embargo, la situación escaló cuando el diseñador reaccionó de forma inapropiada ante los guardias de seguridad, hecho que forzó su retiro del recinto. La empresa recalcó que su equipo busca resguardar el orden, el respeto y la integridad de los artistas, empleados y demás asistentes al evento. Además, el local adjuntó un fragmento de video en sus redes como prueba visual parcial del altercado.

Supuesto conflicto legal



El suceso en Florida detonó de inmediato una ola de reacciones en las plataformas digitales, donde emergió una acusación paralela sobre la vida personal del diseñador. Una usuaria identificada como Gabby Jiménez reveló un conflicto legal relacionado con la residencia de Michetti en el estado Lara, Venezuela. Según la denuncia de la internauta, el diseñador vive desde hace aproximadamente cinco años en una propiedad perteneciente a su padre, situada en el sector Tierra del Sol, en la localidad de Cabudare.

Detalles del acuerdo de alquiler



Jiménez afirmó que Michetti ingresó a dicho inmueble bajo la figura de inquilino. No obstante, tiempo después cesó el pago del alquiler, los servicios básicos y las cuotas de condominio, por lo que permanece en el lugar de manera irregular. La denunciante señaló que un equipo de abogados maneja el caso desde hace tres años con la intención de recuperar la vivienda.

Justicia

El reclamo público exige justicia para el propietario legítimo y cuestiona las apariencias que el diseñador proyecta a través de sus redes sociales.



Este conjunto de eventos coloca nuevamente a Marco Michetti en el centro del debate público, tanto por su conducta en recintos internacionales como por los reclamos legales que afronta en su tierra natal.

Foto: captura de pantalla

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