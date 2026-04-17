'Por ella': así suena la cumbia-pop de Belinda y los Angeles Azules que promete dominar el 2026

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Belinda vuelve a colocarse en el centro de la conversación musical con una nueva colaboración junto a Los Ángeles Azules, una de las agrupaciones más representativas de la cumbia mexicana. El tema, titulado “Por Ella”, forma parte del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La canción ha sido presentada como una fusión entre el estilo clásico de la cumbia sonidera y el pop contemporáneo, una combinación que busca conectar con audiencias globales y poner el sonido latino en uno de los escenarios deportivos más grandes del mundo.

Un tema pensado para la fiesta del Mundial

“Por Ella” se integra al proyecto musical oficial del Mundial 2026, una producción que reúne distintos artistas internacionales con propuestas pensadas para acompañar la celebración futbolística.

En este caso, la colaboración entre Belinda y Los Ángeles Azules destaca por su enfoque festivo, con un ritmo diseñado para sonar tanto en estadios como en plataformas digitales, apuntando a convertirse en uno de los temas más populares del torneo.

Cumbia y pop en una sola energía

La propuesta musical combina la base característica de Los Ángeles Azules con el estilo pop de Belinda, generando un sonido híbrido que mantiene la esencia de ambos proyectos.

El resultado es una canción que apuesta por lo emocional y lo festivo al mismo tiempo, con una producción pensada para el público internacional y con fuerte identidad mexicana.

Un lanzamiento con proyección global

El tema forma parte del álbum oficial del Mundial 2026, un proyecto impulsado por la FIFA que busca reunir distintas culturas a través de la música.

En ese contexto, “Por Ella” representa la participación mexicana dentro de la producción, reforzando la presencia del país anfitrión en la narrativa cultural del evento deportivo.

Belinda continúa expandiendo su presencia musical

Con este lanzamiento, Belinda suma una nueva colaboración dentro de su trayectoria reciente, donde ha explorado distintos estilos y fusiones musicales.

Su unión con Los Ángeles Azules reafirma su capacidad para adaptarse a distintos géneros, manteniéndose como una de las figuras más activas del pop latino actual.

Con su mezcla de cumbia, pop y energía festiva, “Por Ella” llega con la intención de instalarse como uno de los temas más repetidos durante la temporada del Mundial.

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