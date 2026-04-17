Giro inesperado en el caso de la latina hallada sin vida en un vehículo: revelan nuevos detalles sobre el cantante D4vd y la adolescente

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Un nuevo capítulo sacude el caso de la joven latina encontrada sin vida dentro de un vehículo en California. El cantante D4vd, nombre artístico de David Anthony Burke, fue arrestado en Los Ángeles en medio de la investigación relacionada con la muerte de Celeste Rivas Hernández, una adolescente cuyo fallecimiento generó conmoción desde que se conoció el hallazgo.

La noticia provocó gran impacto tanto en la industria musical como en redes sociales, donde el artista contaba con una base global de seguidores gracias a su rápido ascenso en la escena musical.

El hallazgo que originó la investigación

El caso comenzó a tomar notoriedad pública cuando las autoridades localizaron el cuerpo de una adolescente dentro de un vehículo Tesla registrado a nombre del cantante.

De acuerdo con los reportes difundidos en Estados Unidos, los restos fueron encontrados meses después de la desaparición de la joven, lo que llevó a abrir una investigación más amplia para esclarecer las circunstancias de su muerte.

Con el paso del tiempo, peritajes, revisión de movimientos y recopilación de evidencia llevaron a las autoridades a profundizar las pesquisas.

Arresto del cantante en Los Ángeles

Como parte del avance del caso, D4vd fue detenido en la ciudad de Los Ángeles y permanece bajo custodia mientras fiscales revisan el expediente para determinar los siguientes pasos judiciales.

Hasta ahora, no se han divulgado oficialmente todos los elementos de prueba analizados por los investigadores, ya que el proceso continúa en curso.

La fiscalía deberá establecer si existen fundamentos suficientes para formular cargos formales relacionados con la muerte de la adolescente.

Nuevos detalles bajo análisis

Medios estadounidenses señalaron que los investigadores también examinan distintos movimientos realizados por el cantante en meses anteriores, incluyendo desplazamientos fuera de la ciudad, como parte de la reconstrucción cronológica de los hechos.

Quién es D4vd

David Anthony Burke alcanzó popularidad internacional gracias al éxito viral de varias canciones en plataformas digitales, lo que impulsó una carrera en ascenso dentro de la música alternativa y urbana.

Tras la exposición pública del caso en 2025, el artista redujo notablemente sus apariciones y suspendió compromisos profesionales.

La muerte de Celeste Rivas Hernández continúa bajo investigación y se espera que en los próximos días las autoridades definan el rumbo judicial del proceso.

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