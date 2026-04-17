Chepa Candela: ¿Tramoya en el Miss Grand? Acusan a candidatas de tener "ventaja injusta"

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¡Buuuuenosss días, muy biutiful pipol!... ¿Preparados para la región chismográfica del día? ¡Pues a esos se acabó! Nuevamente heme aquí, presta y dispuesta a teclearlas lo más fresquito del acontecer farandulero, que en los últimos meses ha dado bastante tela para cortar…

La Bomba

Y a la voz de partidaaa, arranco con el cotilleo para contarles que los animadores de LA BOMBA armaron una campaña para quitarle mérito a dos de las candidatas del Miss Grand Venezuela (léase Emely Barile y Lady Mosquera), pues los conductores del programa de marras dijeron que no están de acuerdo con que una de las dos gane la corona, porque ya tienen un título internacional y eso deja en desventaja al resto de las chicas. Lo curioso de todo es que ahora sí hacen la crítica porque ya Televen no transmitirá dicho “temple”, ya que la Jacqueline Aguilera agarró a sus mujeres y las instaló en otro canal… ¡y ahora le están dando hasta con el tobo! A su concurso, sin dejar ninguna duda de que están “respirando por la herida”…

Jacqueline Aguilera

Por cierto que la JACQUELINE AGUILERA (¡¡Suussstooo!!) al enterarse de todo este brete de muy mal gusto, puso su acostumbrada cara de “gallina que mira sal” expresando su tibiera por esa mala onda de los animadores del espacio farandulero… De paso me enteré de que la susodicha tiene a la directiva del certamen con la cabeza en dos manos, pues no hay manera de levantar el interés de los fanáticos de ese tipo de “templetes”… Lo que sí es un hecho es que la Lady Di Mosquera ya casi, casi se pone en la "testa" su corona y casi que tiene armadas sus maletas para viajar a la India, donde se celebrará el Miss Grand International 2026... ¿Será que se cumple la tramoya? ¡Amanecerá y veremos!...

Javier Vidal

Yyy variando el “parling”, les cuento que el gremio teatral ¡está en candela!, pues resulta, pasa y acontece que más de uno anda como “plancha e chino”, pero son JAVIER VIDAL y su familia, así como la Elaiza Gil, quienes han alzado la voz para criticar vía redes sociales a ciertas obras de teatro que están dañando el honorable mercado teatral… aunque dentro de las salas se comenta en voz baja que son ciertos personajes los que están poniendo la torta... Para muestra, un botón: en los predios del Centro Cultural Chacao está que arde la cosa y, como les batí en ediciones pasadas, la pieza "Los penes también bailan" sigue con la polémica, y ya no es solo que los acusaron de copiones, sino que ahora se han dado la tarea de inventarse un "Sold Out" (entiéndase: ful... o sea, hasta los teque-teque) en todas las presentaciones que han realizado, cosa que es "cuento lingón"... Todo esto ha levantado la molestia de gente que realmente hace teatro y no estos actores venidos a menos, que en vez de estar pendiente de su texto, lo que hacen detrás del escenario es pelearse por la botellita de bebidas espirituosas... Es por eso que Javier Vidal (y compañía) levantó la voz... Unos se quejan de los precios, otros de la baja calidad de algunas obras, que en dicha sala presentan como churros... ¡Baaayyy!...

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