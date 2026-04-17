¿Se está recuperando? Nacho revela detalles del estado de salud de Chyno Miranda

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En una reciente declaración, Miguel Ignacio Mendoza, conocido artísticamente como Nacho, habló sobre los momentos más críticos que atravesó su compañero de dúo, Chyno Miranda. Nacho confesó que, durante el punto álgido de la enfermedad de Jesús Miranda, la incertidumbre sobre su paradero y su estado real de salud generó una profunda sensación de impotencia en su entorno cercano. "Hubo un momento en que yo ni siquiera sabía si iba a poder tener la oportunidad de abrazarlo de nuevo", relató el artista, subrayando que el temor a no volver a compartir un escenario o una vivencia personal con su "compañero de mil batallas" fue una realidad constante que marcó los últimos años de la dupla.

El rol fundamental de Astrid en la nueva versión de Chyno

Más allá de la fe y la resistencia personal, Nacho atribuyó gran parte de la estabilidad actual de Chyno a la dedicación de su pareja, Astrid Falcón. El intérprete de “La Buena” fue enfático al señalar que la labor de Falcón ha sido "espectacular" y fundamental para que el mundo del espectáculo pueda presenciar hoy una versión renovada del cantante.

Una nueva etapa para el dúo en 2026

Para Nacho, el presente de Chyno y Nacho es una oportunidad de gratitud y reconexión que parecía imposible hace poco tiempo. El artista manifestó que encontrarse en esta "nueva etapa" le permite no solo aportar su granito de arena al regreso de su compañero, sino también agradecer por cada vivencia compartida tras haber superado el periodo de oscuridad informativa y médica.

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