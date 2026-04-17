Mage y Yesy publican el sencillo “Tú y Yo”

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Las integrantes del dúo Mage y Yesy presentaron el tema titulado “Tú y Yo”, una producción que se inscribe en el género de la salsa. Este proyecto marca el inicio de su trabajo conjunto tras el desarrollo de trayectorias individuales previas. La propuesta integra elementos de los géneros pop y tropical, estableciendo una estructura musical que busca la identificación con el público. La pieza se encuentra disponible para su reproducción desde el pasado 27 de marzo de 2026 en las principales plataformas de distribución digital.

Contenido temático y narrativa de la obra

La temática de la composición se centra en las relaciones de pareja y los cambios personales vinculados al afecto. Según declaraciones de Yesy, la letra aborda el inicio de un vínculo no planificado, mientras que Mage señaló que el lanzamiento forma parte de una etapa de cambios en su metodología de trabajo y expresión profesional. El video oficial del tema fue publicado simultáneamente con el audio, complementando la narrativa del sencillo que se enfoca en las experiencias de vida y la interacción entre las integrantes del grupo.

Equipo técnico y producción

En la realización del sencillo participó un equipo técnico que incluye a Rodolfo Castillo en las labores de composición y a Yoel Vivas en la producción musical. Ambos profesionales han tenido vinculación con certámenes de la industria como los Latin Grammy y los Latin Billboard en años anteriores. La distribución del material audiovisual y sonoro se realiza de forma global a través de canales digitales, donde el dúo mantiene perfiles activos para la comunicación de sus actividades profesionales.

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