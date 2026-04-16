¡Decisión judicial sacude el nombre de “Las Musas del Vallenato”! Tribunal ratifica titularidad de la marca

Suscríbete a nuestros canales

La agrupación “Las Musas del Vallenato” vuelve a estar en el centro de la atención tras una decisión judicial emitida en el estado Mérida, que establece la titularidad legal exclusiva de la marca, en un fallo que podría tener repercusiones sobre el uso del nombre en el ámbito artístico y comercial.

El pronunciamiento fue emitido por el Tribunal Quinto del estado Mérida, mediante un edicto en el que se reconoce oficialmente a Antonio Jumir Clarke Sorzano como el titular legítimo de la marca “Las Musas del Vallenato New Generation C.A.”, registrada ante instancias mercantiles y de propiedad intelectual en Venezuela.

Una decisión que redefine el control de la marca

Según el documento judicial, la empresa se encuentra inscrita en el Registro Mercantil del estado Aragua y debidamente registrada ante el Servicio Autónomo de la Propiedad Intelectual (SAPI), lo que refuerza su validez legal dentro del sistema jurídico venezolano.

Con esta ratificación, el titular queda formalmente facultado para ejercer control exclusivo sobre el nombre, su uso y su representación comercial.

El punto clave: posibles acciones legales por uso no autorizado

Aunque la decisión no señala directamente enfrentamientos públicos ni nombres adicionales, el reconocimiento exclusivo de la marca abre la puerta a que su titular pueda tomar acciones legales contra terceros que utilicen el nombre sin autorización.

Esto convierte la resolución en un punto importante dentro del manejo del proyecto musical, especialmente en lo relacionado con la protección de su identidad artística y comercial.

Con esta decisión, el proyecto queda formalmente respaldado en el plano jurídico, asegurando su protección frente a usos no autorizados y dejando en manos de su titular cualquier acción futura relacionada con la defensa de la marca.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube