¡Se destapa batalla legal que tenía años en silencio!: Daniel Elbittar y Sabrina Seara demandan a un empresario por estas razones

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De acuerdo con la información difundida por el portal Edomex al Día, el proceso legal se reactiva después de años en los que los involucrados habrían intentado resolver la situación de manera privada, sin llegar a un acuerdo definitivo.

Según los reportes, la pareja adquirió en 2014 un departamento a través de un fideicomiso inmobiliario, con un valor superior a los 250 mil dólares. Este tipo de esquema suele utilizarse en desarrollos para formalizar la compra de propiedades en proyectos en construcción o preventa.

Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaron a presentarse inconsistencias que derivaron en un conflicto prolongado entre las partes involucradas.

Retrasos, fallas en el edificio y diferencias en el inmueble

Los señalamientos incluyen diversas irregularidades en el desarrollo inmobiliario, etre las que se mencionan retrasos en la entrega del departamento, así como fallas en áreas comunes y servicios del edificio.

También se reportan problemas en elevadores, sistemas eléctricos, seguridad e instalaciones generales, además de diferencias entre el metraje prometido originalmente y el espacio real entregado.

Estas situaciones habrían contribuido a que la relación entre los compradores y el desarrollador se deteriorara con el tiempo.

El punto clave: la falta de escrituras

Uno de los aspectos más delicados del caso es que, pese a que el pago del inmueble habría sido completado, los actores aseguran que nunca recibieron las escrituras correspondientes.

Esta situación mantiene a la pareja en una condición de incertidumbre legal respecto a la propiedad, ya que el documento es fundamental para acreditar formalmente la titularidad de un inmueble.

Intentos de solución antes de acudir a la vía penal

De acuerdo con los reportes, Daniel Elbittar y Sabrina Seara habrían intentado resolver el conflicto por la vía privada antes de recurrir a las autoridades. Sin embargo, al no lograr una respuesta satisfactoria ni avances en la regularización del caso, decidieron proceder legalmente.

La demanda penal fue presentada en la Ciudad de México, marcando un nuevo capítulo en un conflicto que, según lo difundido, llevaba años sin resolverse públicamente.

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