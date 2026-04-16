Nueva polémica que sacude a la familia Aguilar: Emiliano enfrenta a Christian Nodal y lo pone a prueba

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Una nueva controversia rodea a la familia Aguilar. Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar, lanzó un mensaje en redes sociales donde desafió a Christian Nodal, al influencer Kuno y también a su propio hermano Leonardo Aguilar a enfrentarse con él en un “ring royal”.

El rapero, conocido por hablar sin filtros y por mantener una relación distante con parte de su familia, encendió las plataformas digitales con declaraciones cargadas de enojo, reclamos personales y viejas tensiones que, al parecer, siguen lejos de resolverse.

El origen del conflicto con Christian Nodal

Aparentemente una de las razones por las que no se llevan bien estaría relacionada con la forma en que comenzó la relación entre Ángela Aguilar y Christian Nodal.

Desde que ambos artistas confirmaron su romance, la historia ha generado múltiples reacciones públicas. En ese contexto, Emiliano ya había dejado entrever que no estaba conforme con cómo se dieron las cosas entre su hermana y el cantante sonorense.

Ahora, el conflicto escaló cuando aseguró que Nodal le habría enviado mensajes de madrugada y luego lo bloqueó.

El mensaje que desató la polémica

En un video difundido en redes sociales, Emiliano lanzó un reto directo y sin reservas:

“Se la voy a dejar más fácil al pendejo de Nodal. Ahí te va, Nodal, Kuno y mi carnal, al mismo tiempo en el ring royal, a ver si es cierto perro.”

Además, agregó:

“Primero me manda mensajes a las tres cuarenta de la mañana diciéndome cosas, y ahora ya nada más no marcas y me bloqueas.”

Pero la tensión no se limitó a Nodal. Emiliano también mencionó a su hermano Leonardo Aguilar, dejando claro que la relación entre ambos no atraviesa un buen momento.

No es la primera vez que se habla de distanciamiento entre Emiliano y algunos integrantes del clan Aguilar, pero esta vez el señalamiento fue frontal al incluirlo en el desafío público.

“Kuno, Nodal y mi carnal, los tres al mismo tiempo.”

La frase fue interpretada por usuarios como una muestra de la fractura interna que existiría dentro de la famosa familia dedicada a la música regional mexicana.

Una rivalidad familiar que no es nueva

Emiliano Aguilar ha construido una carrera propia dentro del rap y urbano, alejado del estilo tradicional ranchero que caracteriza a su padre Pepe Aguilar, su hermana Ángela y Leonardo.

En distintas ocasiones ha hablado de sentirse apartado del núcleo familiar y de no compartir muchas decisiones personales ni profesionales de sus parientes.

Por ahora, ni Christian Nodal, ni Kuno, ni Leonardo Aguilar han reaccionado públicamente. Sin embargo, tratándose de figuras con enorme presencia digital, muchos se preguntan si alguno romperá el silencio en los próximos días.

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