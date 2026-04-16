Así sucedió realmente la partida de Dave Capella: Marie Claire Harp revive con dolor los últimos días del periodista

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La animadora venezolana Marie Claire Harp abrió su corazón al recordar uno de los episodios más dolorosos de su vida: el fallecimiento de su gran amigo y colega Dave Capella, ocurrido en 2021 a causa de complicaciones asociadas al COVID-19.

Sus declaraciones fueron ofrecidas durante una entrevista con el presentador mexicano Yordi Rosado, donde repasó el impacto emocional que le dejó la pérdida.

La conversación estuvo marcada por la nostalgia, el recuerdo de la amistad que los unía y las circunstancias que rodearon los últimos momentos del comunicador venezolano.

Una amistad marcada por la cercanía y el apoyo mutuo

Durante la entrevista, Marie Claire recordó que mantenía una comunicación constante con Capella, incluso en medio de momentos difíciles relacionados con su proceso migratorio y su carrera profesional.

La animadora explicó que, a pesar de la distancia, ambos seguían en contacto frecuente y compartían apoyo en decisiones importantes de sus vidas. También relató que llegó a colaborar a la distancia mientras él enfrentaba complicaciones de salud, intentando mantenerse al tanto de su situación en Venezuela.

El deterioro de su salud y el impacto emocional

Marie Claire también hizo referencia al momento en que comenzó a recibir noticias sobre el estado de salud de Dave Capella, quien fue hospitalizado tras contagiarse de COVID-19 junto a su familia. De acuerdo con lo comentado, el proceso fue complejo y estuvo acompañado de información cruzada y polémicas en redes sociales sobre su caso.

Según su relato, la situación emocional afectó profundamente al animador, quien atravesó momentos de angustia durante su enfermedad. En paralelo, su entorno cercano también enfrentó el impacto del virus, incluyendo la pérdida de su padre, lo que agravó aún más el contexto familiar.

La última conversación entre ambos

Uno de los momentos más sensibles de la entrevista fue cuando Marie Claire recordó que su última conversación con Dave estuvo marcada por la preocupación y la tristeza. La animadora expresó que él se mostraba afectado por los comentarios y la presión mediática que rodeaban su situación.

Capella, según lo narrado, manifestaba frustración y dolor ante las críticas que circulaban en redes sociales en torno a su estado de salud y las campañas de apoyo que se realizaban para ayudarlo.

El fallecimiento de Dave Capella en 2021

Dave Capella falleció en marzo de 2021 tras permanecer hospitalizado por complicaciones derivadas del COVID-19. Su caso generó amplia conmoción en el medio del entretenimiento venezolano, especialmente porque su padre también había fallecido días antes a causa de la misma enfermedad.

El animador era una figura reconocida en la televisión venezolana, especialmente por su trabajo en espacios de entretenimiento y conducción, lo que provocó numerosas muestras de pesar en la industria.

El duelo personal y el recuerdo permanente

En la conversación, Marie Claire también reflexionó sobre el impacto que dejó la pérdida en su vida personal, describiendo a Capella como una figura cercana, casi fraternal, con quien compartía momentos de confianza y apoyo.

La animadora confesó que la partida de su amigo la llevó a replantearse aspectos personales de su vida, así como la forma en que valora las relaciones cercanas y el tiempo compartido con seres queridos.

Además, mencionó que conserva un tatuaje en honor a su amistad, como símbolo del vínculo que los unía y del recuerdo permanente de su relación.

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