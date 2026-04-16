Hija de Ricardo Arjona da el salto al universo DC: este es el proyecto en el que colaborará con James Gunn

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Tras confirmarse la incorporación de Adria Arjona a la secuela de Superman, titulada “Man of Tomorrow”, dirigida por James Gunn y con estreno previsto para el 9 de julio de 2027, según información publicada por The Hollywood Reporter.

En esta nueva producción del universo DC Studios, Arjona asumirá el papel de la reina Máxima, una poderosa guerrera alienígena proveniente del planeta Almerac, un personaje que en los cómics ha sido vinculada con una intensa conexión con Superman.

Un personaje clave dentro del nuevo universo de DC

De acuerdo con los reportes, la reina Máxima llega a la Tierra con la intención de encontrar a Superman como posible pareja, lo que abre una nueva línea narrativa dentro del universo cinematográfico que James Gunn está desarrollando.

Antes de la elección final de Arjona, otras actrices habrían participado en pruebas de cámara para el rol, entre ellas Eva de Dominici, Sydney Chandler y Grace Van Patten, lo que refleja el proceso de selección competitivo para el personaje.

El regreso de David Corenswet como Superman

La secuela contará nuevamente con David Corenswet en el papel de Superman, mientras que Nicholas Hoult regresará como el villano Lex Luthor, consolidando así parte del elenco central presentado en la nueva etapa del universo DC.

También volverá Rachel Brosnahan en el papel de Lois Lane, manteniendo la continuidad de los personajes principales de la historia.

Nuevos y conocidos personajes del universo DC

El reparto se expande con varias incorporaciones dentro del mundo de los superhéroes. Entre ellas se encuentran Skyler Gisondo como Jimmy Olsen, Sara Sampaio como Eve Teschmacher y Isabela Merced en el papel de Hawkgirl.

Asimismo, se suman Nathan Fillion como Guy Gardner y Edi Gathegi como Mister Terrific, reforzando la presencia de personajes clásicos del universo DC en esta nueva etapa cinematográfica.

El actor británico Aaron Pierre también retoma su participación como John Stewart, conocido como Linterna Verde.

Una etapa ascendente para Adria Arjona en Hollywood

Este nuevo papel llega en un momento de alta exposición profesional para Adria Arjona, quien recientemente participó en la segunda temporada de la serie Andor, ambientada en el universo de Star Wars.

Además, ha trabajado en proyectos cinematográficos recientes como la comedia Splitsville, donde compartió pantalla con Dakota Johnson, y forma parte de producciones en postproducción como una nueva versión de The Thomas Crown Affair, impulsada por Michael B. Jordan.

Una incorporación que genera expectativa

La participación de Arjona en esta producción marca un nuevo paso en su trayectoria dentro de grandes franquicias de Hollywood, integrándose a uno de los proyectos más esperados del universo DC bajo la dirección de James Gunn, que continúa ampliando su nueva visión cinematográfica para los próximos años.

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