Revelaciones: Mariela Celis se sincera sobre cómo cayó en la depresión y logró superarla

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La presentadora de televisión y locutora Mariela Celis ofreció este abril de 2026 una de sus entrevistas más personales, donde abordó por primera vez de forma detallada los episodios de depresión que han marcado su trayectoria. Celis explicó que el origen de su cuadro clínico se debió a una "tormenta perfecta" de factores: la presión de asumir espacios radiales de gran peso (tras la muerte de Pedro Penzini Fleury), su entrada a programas televisivos con bajas mediciones de audiencia y situaciones personales complejas, como el diagnóstico de cáncer de su madre y una ruptura sentimental. Esta acumulación de tensión culminó en un colapso físico y emocional que la llevó a sufrir despersonalización y ataques de pánico recurrentes.

El punto de quiebre y la pérdida de seres queridos

Durante la entrevista, Celis recordó un incidente que se volvió tendencia nacional: su desmayo en vivo durante una transmisión. Este hecho fue la señal de alerta que la llevó a replantearse su ritmo de vida. Sin embargo, la animadora confesó que volvió a caer en una depresión profunda años más tarde tras la pérdida consecutiva de su madre, su hermano y su asistente personal en un lapso de apenas 18 meses.

Reinventar la carrera para priorizar la paz

La consecuencia de este proceso fue una renegociación profunda de sus condiciones laborales con Venevisión. Mariela Celis explicó que, para proteger su bienestar, solicitó reducir su jornada en el programa Portadas, participando ahora solo en la mitad de la emisión para poder cumplir con sus otros compromisos sin comprometer su descanso. La comunicadora destacó que, a diferencia de la imagen de "rumbera" que el público suele percibir, hoy valora los espacios de soledad, silencio e introspección.

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