¿Por qué lo hizo? La verdad detrás del video viral que involucra a Adamari López con el ICE

La presentadora puertorriqueña Adamari López enfrenta una severa ola de desinformación en las plataformas digitales. En días recientes, circularon varias piezas audiovisuales donde cibernautas usaron herramientas de inteligencia artificial para imitar su voz y alterar su rostro. El objetivo de este contenido falso fue atribuirle opiniones y actos hostiles contra la población migrante en Estados Unidos, según lo dio a conocer MundoNow.

Postura de Adamari López



Ante el impacto de estas publicaciones, la co-conductora del programa Desiguales utilizó sus perfiles oficiales para poner fin a la controversia. Con un mensaje firme, desmintió cualquier vínculo con esos materiales y aclaró que jamás pronunció esas palabras ni realizó las acciones que le imputan.

Tema sensible y falso



Uno de los clips con mayor difusión presenta una voz sintética que simula ser la de la artista. En la grabación falsa, la voz afirma que si pierde su empleo en la televisión por culpa de los inmigrantes, buscaría trabajo en el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) para expulsar a todos del país. Adamari calificó este audio como un montaje total, según lo detalló MundoNow.

Otros materiales audiovisuales



Un segundo video muestra la declaración de un supuesto trabajador. El individuo afirma que una mujer lo contrató para una labor y luego notificó a las autoridades migratorias con el fin de evitar el pago correspondiente. Aunque la historia involucra a un tercero, los creadores de la pieza incluyeron fotos de la celebridad para vincularla directamente con la supuesta estafa.

Advertencia



En su descargo público, la figura televisiva enfatizó la gravedad del asunto. Aseguró que nunca llamó a agentes federales ni a la policía para perjudicar a un empleado. Tampoco reconoce al sujeto del video ni ha tenido contacto con él en algún momento de su vida, según puntualizó MundoNow.

¿Inteligencia Artificial o daños digitales?



López expresó una profunda inquietud por las consecuencias de estos engaños digitales. Advirtió que la difusión de mentiras mediante tecnología avanzada genera un ambiente de miedo, pánico y confusión en toda la comunidad hispana. Además, hizo un llamado directo a sus seguidores: instó al público a revisar siempre el origen de la información y abstenerse de compartir contenido dudoso en redes sociales.

Reacción de los seguidores: dividida



La reacción de los internautas no tardaron en llegar. Una parte de su audiencia identificó el fraude de inmediato gracias al tono artificial de la voz y a la trayectoria de la conductora. Sin embargo, otros usuarios admitieron que cayeron en la trampa y creyeron la veracidad del montaje hasta la llegada de la aclaración oficial. Esta disparidad de opiniones demuestra el enorme peligro de la manipulación digital en la actualidad, un fenómeno que obligó a la puertorriqueña a marcar un límite para proteger su nombre y a su público, según lo reseñó MundoNow.

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