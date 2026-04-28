¿Crueldad o desamor? El gesto de Luis Fonsi que Adamari López nunca perdonó

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El drama entre Adamari López y Luis Fonsi vuelve al ojo del huracán. La actriz destapó una de las heridas más profundas de su pasado en su libro "Viviendo".

Según su testimonio, el cantante puertorriqueño mostró un rechazo total hacia ella durante su lucha contra el cáncer de mama. En este sentido, Adamari aseguró que Fonsi la miró con desprecio tras los cambios físicos de la enfermedad y le dijo una frase que la marcó: "no te deseo como mujer".



Es importante destacar que la ruptura entre ambas figuras del entretenimiento ocurrió en el momento de mayor vulnerabilidad para la conductora, lo que marcó un antes y un después en su vida.

Luis Fonsi

Por su parte, el intérprete de "Despacito" negó estas acusaciones y afirmó que la versión de su ex no coincide con la realidad. Además, según el músico, su decisión nació de la falta de felicidad y no de la crueldad. Sin embargo, el escándalo empañó temas emblemáticos como "Nada es para siempre", pues el público ahora asocia esas letras con un abandono.

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