¿Se pasó de la raya? El dardo de Adamari López a la nueva relación de William Levy

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La actriz y presentadora de televisión puertorriqueña, Adamari López, dijo lo que opina con respecto a la diferencia de edad que existe entre el actor cubano, William Levy, y su actual novia, la joven cubana Jenifer Camacho.

Por su parte, López expresó que "Ella es una muchacha joven, 22 años, todavía no ha vivido un montón de las experiencias que a lo mejor nosotros hemos pasado. Yo lo que pienso es que está ilusionada con un hombre que es guapo, que es interesante, que a lo mejor ella entiende que tiene cosas que aportarle. Me parece bien, y que bueno tiene su saborcito, son cubanos".

En el mismo orden de ideas, la reconocida presentadora de televisión comentó que "Vamos a hablar de ella siendo una mujer joven, vamos a ponernos en sus zapatos. ¿Qué estaría buscando una muchacha? Una nueva experiencia. Pienso yo que a esa edad tampoco tiene nada que perder, ella entra en una relación pensando en que va a ser una relación duradera y que ese puede llegar a ser el gran amor de su vida".

Noviazgo entre William Levy y Jenifer Camacho

Si bien, el noviazgo entre Levy y Camacho se ha convertido recientemente en el tema de conversación del momento tras su reciente revelación. A su vez, la notable diferencia de edad de más de dos décadas que existe entre ambos (él de 45 y ella de 22), ha dado tema para debatir por medio de las redes sociales al igual que en los medios de comunicación.

Por su parte, el actor William Levy fue quien oficializó el romance luego de compartir una romántica foto en las redes sociales junto a Camacho.

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