Una reciente entrevista del cantante colombiano Silvestre Dangond en Miami volvió a encender las especulaciones sobre el estado actual de su matrimonio con Piery Avendaño. Durante una conversación con la comunicadora Esther Piccolino, en el marco del lanzamiento de su nueva canción titulada "Hay amores", el intérprete vallenato respondió una pregunta directa sobre la etapa sentimental que atraviesa en este momento. Sin rodeos, el artista expresó: "Libre, el amor que todo lo transforma, el amor que inspira, el que se siente; el que motiva".

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La difusión de ese fragmento en redes sociales reactivó de inmediato los rumores que circulan desde hace varios días sobre una supuesta crisis o distanciamiento en la pareja. Miles de usuarios interpretaron la palabra "libre" como una señal de ruptura, mientras otros fanáticos aseguran que el músico aludió únicamente al sentido espiritual y creativo de su nuevo sencillo.

Perfil reservado



La atención sobre la vida privada del intérprete aumenta debido a la poca frecuencia de apariciones públicas y fotografías recientes junto a Avendaño en plataformas digitales. Aunque Piery Avendaño mantiene desde hace años un perfil reservado y ajeno a la exposición mediática constante, esa menor visibilidad en redes sirve hoy como argumento para quienes sostienen versiones sobre un posible alejamiento.

Género vallenato



Silvestre Dangond y Piery Avendaño comparten una historia que comenzó en Urumita, La Guajira, mucho antes de que el cantante alcanzara el éxito internacional dentro del género vallenato. Tras un largo noviazgo, ambos contrajeron matrimonio el 11 de septiembre de 2011 en Cartagena y formaron una familia junto a sus tres hijos: Luis José, Silvestre José y José Ignacio. En septiembre de 2026 cumplieron 15 años de casados, un aniversario que otorga mayor peso al interés público que rodea cualquier versión sobre su estabilidad conyugal.

Compromisos musicales



En paralelo a esta ola de comentarios, el artista concentra su agenda en sus compromisos musicales, tanto en estudios de grabación en Urumita como en la promoción de "Hay amores" y su proyecto El Último Baile junto a Juancho De la Espriella. Hasta ahora, ni Silvestre Dangond ni Piery Avendaño emiten comunicados para confirmar o desmentir una separación, por lo que sus seguidores permanecen atentos a cualquier aclaración oficial sobre su situación sentimental.

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