Remembranza: el especial de Hannah Montana llega a los 6.3 millones de visualizaciones

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A tan solo cinco días de su estreno a nivel mundial, el documental especial por el 20 aniversario de 'Hannah Montana' ya suma unos 6,3 millones de reproducciones.

La plataforma Disney+, se ha consolidado con este lanzamiento, el cual catalogan como unod e los más exitosos hasta los momentos de la empresa de entretenimiento.consolidándose como uno de los lanzamientos más exitosos del catálogo del coloso del entretenimiento.



"La celebración del aniversario también provocó un aumento de casi el 1.000 % en las visualizaciones del catálogo de 'Hannah Montana' la semana pasada", indica en un comunicado la empresa Disney.



Debido a la longevidad de la serie, "los seguidores han visto más de 500 millones de horas en Disney+ en todo el mundo hasta la fecha", agregó The Walt Disney Company y reseñó la agencias de noticias EFE.



El vigésimo aniversario de una de las series más populares de la franquicia, y que forma parte de la cultura pop actual, ha calado hondo a través de contenidos y productos de consumo, como una bebida promocional de Starbucks o la puesta en alquiler de la casa donde se filmó de la serie a través de Airbnb.



En este especial de una hora, la estrella Miley Cyrus recorre los archivos de la factoría Disney hasta regresar a la icónica casa de la familia Stewart. El set original se transforma en una sala íntima donde, junto a la comunicadora Alex Cooper, la artista repasa los hitos de una serie que marcó a una generación.

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