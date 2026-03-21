Sebastian Stan y Annabelle Wallis anuncian un importante paso en su relación ¿De qué se trata?

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En medio de una vida lejos del escrutinio que suele acompañar a las grandes estrellas, Sebastian Stan y Annabelle Wallis están listos para cumplir uno de los roles más significativos de sus vidas: convertirse en padres. Según ha informado TMZ en exclusiva, la pareja, que ha sostenido una relación afectiva durante cerca de cuatro años, se encuentra preparándose para recibir a su primer hijo juntos, aunque han decidido mantener en secreto datos como la fecha prevista de llegada o el sexo del bebé.

Un anuncio inesperado que estremece a los fans

La sorprendente noticia ha encendido la conversación entre seguidores de Marvel y entusiastas de la actriz británica, famosa por sus personajes intensos y versátiles. Tras años de proteger su vida personal de los focos, esta declaración marca un antes y un después en la relación de la pareja. El embarazo llega en un momento de alta visibilidad para ambos, quienes han logrado labrarse una reputación sólida tanto dentro como fuera de la pantalla grande.

De Bucky Barnes a papá: la nueva etapa de Stan

Conocido mundialmente por su interpretación de Bucky Barnes en el Universo Cinematográfico Marvel, Stan ha sido siempre una figura cautivadora dentro y fuera de la franquicia. A pesar de la fama acumulada por sus trabajos cinematográficos, el actor ha mantenido un perfil discreto respecto a su vida sentimental. Ahora, esa misma privacidad se extiende al próximo nacimiento, con detalles como la fecha exacta y el género del bebé cuidadosamente resguardados hasta nuevo aviso.

Wallis: de Peaky Blinders a mamá primeriza

Para Wallis, conocida por su trabajo en series como Peaky Blinders y otras producciones televisivas y cinematográficas, este momento representa un salto personal tan importante como sus interpretaciones impactantes en la pantalla. La noticia de su embarazo no sólo ha generado felicitaciones de parte de sus admiradores, sino también curiosidad por cómo esta etapa influirá en su carrera artística y en los proyectos que pueda tener en puerta.

En redes sociales, la reacción no se ha hecho esperar. Mientras algunos celebran la felicidad de la pareja, otros especulan sobre cuándo se podría dar el nacimiento o cómo reaccionarán ambos a esta nueva dinámica de vida. Aunque TMZ es la fuente original de la información, la pareja no ha publicado ninguna declaración pública al respecto, lo que mantiene la intriga y alimenta la expectación mediática.

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