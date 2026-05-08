Shakira amplía su gira mundial y así queda el nuevo calendario de Las Mujeres Ya no Lloran World Tour

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La cantante colombiana Shakira continúa ampliando el alcance de su gira internacional “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, que suma nuevas fechas tanto en Europa como en Estados Unidos debido a la alta demanda de entradas en distintas ciudades. El proyecto se ha convertido en uno de los más ambiciosos de su carrera reciente, con una agenda que sigue creciendo en diferentes mercados clave.

Madrid se convierte en una residencia histórica dentro de la gira

En el caso de Europa, la artista ha extendido su paso por Madrid con una nueva función el 9 de octubre de 2026, alcanzando un total de hasta 12 conciertos en la capital española. Las presentaciones se realizarán en el llamado Estadio Shakira, un recinto temporal ubicado en el espacio de Iberdrola Music, en el distrito de Villaverde.

La programación se desarrollará entre el 18 de septiembre y el 11 de octubre, con varias fechas distribuidas a lo largo de ese periodo, en un formato de residencia que ha transformado la ciudad en uno de los principales epicentros del tour.

La ampliación del calendario responde directamente a la alta demanda del público, que ha impulsado nuevas funciones a medida que avanza la venta de boletos, consolidando a Madrid como una de las paradas más fuertes del recorrido europeo.

Estados Unidos también suma nuevas fechas en la gira

De forma paralela, la etapa estadounidense del “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour World Cup Edition” también ha sido ampliada, incorporando nuevas presentaciones en distintas ciudades debido al fuerte interés del público.

El recorrido inicia en Inglewood, California, en el Intuit Dome, con conciertos programados para el 13 y 14 de junio. Luego continúa en Palm Desert el 17 de junio, seguido de San José el 19 de junio, donde se añadió una nueva fecha el 20 de junio.

En Texas, la gira pasará por Dallas el 23 de junio en el American Airlines Center, mientras que en Atlanta, Georgia, se presentará el 26 de junio, sumando una función adicional el 28 de junio tras la alta demanda.

Miami y la Costa Este con múltiples presentaciones

Uno de los puntos más destacados del recorrido será Miami, Florida, donde Shakira se presentará el 1 y 2 de julio en el Kaseya Center, con una fecha adicional incorporada ante la respuesta del público.

La gira continuará en Baltimore el 6 de julio en el CFG Bank Arena, y luego en Boston, Massachusetts, con conciertos el 10 de julio en el TD Garden y una nueva fecha el 11 de julio.

Nueva York y el cierre del tramo estadounidense

La etapa final en la Costa Este incluye presentaciones en Newark el 14 de julio en el Prudential Center, Brooklyn el 20 de julio en el Barclays Center, donde también se añadió una nueva función el 21 de julio.

Posteriormente, el tour seguirá en Belmont Park el 23 de julio y concluirá en Atlantic City el 25 de julio, cerrando así este tramo del recorrido por Estados Unidos.

Una gira que sigue creciendo a nivel global

Con estas nuevas incorporaciones, Shakira refuerza el impacto internacional de su gira, que continúa expandiéndose en distintas ciudades ante la alta demanda. El proyecto se mantiene como uno de los más comentados y exitosos del panorama musical actual, con un calendario que sigue evolucionando a medida que avanza la venta de entradas en cada mercado.

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