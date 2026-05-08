Messi y Mbappé entre las leyendas homenajeadas en un himno global que une fútbol y solidaridad junto a otros grandes del deporte

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Desde Nueva York se presentó un proyecto musical que mezcla emoción deportiva, cultura global y propósito social. “Forza, Vamos Mundial” reúne a cantantes de distintos países en una sola canción inspirada en el fútbol y en figuras que han marcado la historia del deporte como Pelé, Lionel Messi, Kylian Mbappé y el recordado Andrés Escobar.

Un homenaje musical a leyendas del fútbol mundial

La canción nace como un tributo a grandes nombres que han dejado huella en la historia del fútbol. Entre ellos destaca Pelé, considerado uno de los máximos íconos del deporte, junto a Lionel Messi y Kylian Mbappé, representantes de distintas generaciones del fútbol moderno.

El tema también incluye un homenaje especial al exfutbolista colombiano Andrés Escobar, recordado tanto por su carrera como por el impacto de su historia en el deporte latinoamericano.

Una producción que une continentes y voces

El proyecto fue impulsado por la compositora colombiana Ruby Lopera, quien trabajó durante años en la creación de esta canción. La pieza reúne artistas de América Latina, Europa y Estados Unidos, cada uno grabando desde su país de residencia para aportar a una producción verdaderamente internacional.

La idea central fue construir un himno que reflejara la pasión global por el fútbol y su capacidad de unir culturas distintas bajo un mismo mensaje.

Música con propósito social

Más allá del aspecto artístico, “Forza, Vamos Mundial” tiene un fuerte componente solidario. Los fondos recaudados durante la campaña serán destinados a programas de ayuda infantil en distintos países, a través de una fundación internacional.

La iniciativa busca transformar la popularidad del fútbol en una herramienta de impacto social, enfocada en educación, alimentación y apoyo a comunidades vulnerables.

Un sonido diseñado para conectar con el mundo

La canción combina elementos del pop latino con influencias musicales de distintas regiones, incorporando trompetas, percusiones y guitarras que le dan un carácter multicultural.

Además, el tema incluye versos en español e inglés, lo que permite su alcance en mercados globales sin perder su esencia latina.

El fútbol como lenguaje universal

El proyecto utiliza el fútbol como punto de encuentro entre culturas, generaciones y emociones. Las referencias a Messi, Mbappé y Pelé funcionan como símbolos de inspiración para el mensaje central de la canción.

No se trata de un himno oficial de ningún torneo, sino de una propuesta independiente que busca conectar con la pasión de los fanáticos en todo el mundo.

Una campaña global más allá de la música

La iniciativa también incluye la participación de más de 300 creadores de contenido e influencers de distintos países, ampliando el alcance del mensaje solidario a nivel digital.

Además, se contempla la realización de un documental que mostrará realidades sociales en diferentes regiones, con el objetivo de visibilizar problemáticas como la pobreza infantil y la falta de recursos básicos.

Un proyecto que busca dejar huella

“Forza, Vamos Mundial” no solo apuesta por la música como entretenimiento, sino como vehículo de transformación social. La combinación de fútbol, arte y solidaridad convierte este lanzamiento en una propuesta que busca trascender plataformas y generar impacto real.

En un mundo donde el deporte mueve multitudes, esta iniciativa intenta convertir esa energía en ayuda concreta para quienes más lo necesitan.

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