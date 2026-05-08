¡BTS paraliza México! El grupo es recibido por más de 50 mil fanáticos

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El Zócalo capitalino se convirtió en el epicentro de la cultura pop global al reunir a más de 50.000 seguidores (denominados ARMY) para dar la bienvenida oficial a BTS. A pesar de las alertas emitidas por las autoridades debido a una intensa ola de calor y los riesgos de deshidratación, los fanáticos atendieron la convocatoria de la Secretaría de Cultura para recibir a los integrantes del grupo, quienes se encuentran en el país para cumplir con una serie de compromisos artísticos.

Presencia institucional en el Palacio Nacional

En un hecho inusual para figuras del entretenimiento internacional, los siete integrantes de la banda —Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook— se asomaron al balcón del Palacio Nacional, el mismo sitio donde tradicionalmente se realiza el Grito de Independencia. Estuvieron acompañados por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmando la relevancia del intercambio cultural entre Corea del Sur y México en este 2026.

Durante el encuentro, Kim Taehyung (V) dirigió unas breves palabras en español a la multitud agradeciendo el masivo apoyo que han recibido.

Proyecciones para el 2027

Tras la recepción masiva, la presidenta Sheinbaum anunció a través de un video en redes sociales que la agrupación ya ha manifestado su intención de regresar al país el próximo año.

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