La obra teatral “La Promesa” se presentará en la Concha Acústica de Bello Monte

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La pieza teatral “La Promesa” llegará a la Concha Acústica de Bello Monte el próximo viernes 15 de mayo a las 7:00 pm como parte de la programación de “Nos Vemos en La Concha”. Esta función, organizada por la Alcaldía de Baruta bajo la gestión de Darwing González, cuenta con la participación de Julie Restifo y su hijo Jan Vidal Restifo en el escenario. El evento tiene entrada libre para el público y se realiza en el marco de las actividades programadas para el mes de mayo en este espacio cultural de la ciudad.

Dirección y contenido de la propuesta

La obra fue escrita y dirigida por Javier Vidal a partir de un relato del escritor Diego Arroyo Gil. El texto presenta el encuentro entre Amal Daif, una mujer libanesa que reside en Venezuela desde la década de los 70, y Alejandro, un periodista interesado en el idioma árabe. El desarrollo de la historia aborda temas como la migración, la viudedad y el impacto de los conflictos bélicos, centrando el conflicto en una petición realizada a San Sharbel. La producción de este montaje está a cargo de Jota Creativa, sumándose a la lista de presentaciones que el programa municipal ha realizado durante sus siete años de actividad ininterrumpida.

Logística y seguridad del evento

El acceso para los asistentes iniciará a las 5:00 pm del viernes 15 de mayo para asegurar el ingreso ordenado antes del inicio de la función a las 7:00 pm. La Alcaldía de Baruta mantendrá un despliegue de vigilancia en los alrededores de la Concha Acústica de Colinas de Bello Monte para el resguardo de los presentes. Al ser una actividad de carácter gratuito y para todo público, no se requiere de boletería previa para presenciar la obra que integra a dos generaciones de la familia Vidal-Restifo en una misma producción profesional.

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