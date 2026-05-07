¿Quién era la empresaria Betsy Arakawa? mujer que tuvo un final inesperado con el hantavirus: detalles

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La reciente alerta sanitaria en el crucero MV Hondius pone nuevamente el foco sobre los peligros del hantavirus y su capacidad de letalidad.

Este brote, que ya dejó tres víctimas fatales en aguas internacionales, recuerda la vulnerabilidad humana ante enfermedades transmitidas y revive el interés por casos donde el virus atacó de forma silenciosa.

Uno de ellos, fue el fallecimiento de Betsy Arakawa, esposa del actor Gene Hackman, quien perdió la vida en su hogar de Nuevo México debido a esta misma afección respiratoria.

¿Quién ers Betsy Arakawa?

Arakawa nació en Hawái y destacó desde muy joven como una talentosa pianista de música clásica. Durante su carrera profesional trabajó en la industria del cine como asistente de producción y más tarde se convirtió en empresaria. Junto a su esposo fundó una tienda de artículos para el hogar y un restaurante de comida asiática en Nuevo México.

Betsy conoció a Hackman en la década de los ochenta y contrajeron matrimonio en 1991 tras varios años de relación. La pareja mantuvo una vida privada muy discreta y alejada de los focos de Hollywood durante sus últimas décadas. Ella era el apoyo principal del actor y cuidaba de su salud y bienestar tras su retiro definitivo de la actuación profesional.

Naturaleza y señales del contagio

Esta enfermedad es una infección viral que los ratones silvestres transmiten a los humanos a través de la saliva, la orina o los excrementos. El contagio ocurre con frecuencia al respirar aire contaminado en lugares cerrados donde habitan estos animales.

Los expertos aclaran que el virus no suele pasar de una persona a otra, salvo en variantes muy específicas detectadas en Sudamérica.

Los síntomas iniciales aparecen entre una y ocho semanas después del contacto y se parecen mucho a una gripe común. El paciente siente fiebre alta, dolores musculares intensos en la espalda y muslos, además de cansancio extremo y escalofríos. En algunos casos también surgen problemas estomacales como vómitos, náuseas o dolor abdominal fuerte antes de que la situación empeore.

Otros detalles letales sobre el virus

La fase más peligrosa llega pocos días después con una tos seca y una falta de aire repentina debido a la acumulación de líquido en los pulmones. Al no existir una cura o vacuna específica, los médicos dependen de una atención hospitalaria rápida para estabilizar al enfermo.

La prevención principal consiste en sellar orificios en las casas y ventilar muy bien los espacios antes de limpiar restos de roedores.

Alerta sanitaria por el virus

El nombre de esta enfermedad regresa a las noticias debido a un brote activo en el crucero MV Hondius. Hasta el momento se reportan tres personas fallecidas y varios pasajeros bajo observación médica estricta en Cabo Verde. Los organismos de salud internacional mantienen vigilancia sobre los afectados para evitar que el contagio llegue a tierra firme en Europa.

Los médicos recomiendan limpiar con cuidado los espacios cerrados donde existan rastros de ratones para prevenir cualquier riesgo. La situación actual en el crucero reaviva el debate sobre la seguridad en viajes internacionales y el control de plagas en zonas aisladas.

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