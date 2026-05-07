¡Un encuentro sorpresa! TINI se une a los Jonas Brothers durante su concierto en Argentina

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En el marco de su gira mundial "Five Albums. One Night. The World Tour", los Jonas Brothers regresaron a Argentina tras una década de ausencia. Durante su primera presentación en el Movistar Arena el grupo sorprendió al público al invitar al escenario a Tini Stoessel. El encuentro no solo representó la unión de dos potencias del pop, sino un tributo a los inicios de la carrera de ambos artistas bajo el sello de Disney.

"This Is Me": el momento cumbre de la noche

A diferencia de cualquier expectativa sobre colaboraciones recientes, el repertorio se centró en la nostalgia pura. Tini y Joe Jonas interpretaron a dúo “This Is Me”, la canción principal de la película original de Disney Channel, Camp Rock (2008). Tini asumió las líneas vocales que originalmente pertenecen a Demi Lovato, logrando una respuesta eufórica por parte de los miles de fanáticos que agotaron las entradas del recinto.

Este momento cerró un círculo iniciado en 2010, cuando Tini, antes del fenómeno de Violetta, tuvo sus primeros contactos profesionales con la banda durante sus visitas al país. Con esta colaboración, los Jonas Brothers reafirmaron su conexión con el público argentino y Tini consolidó su posición como la máxima referente del pop local con proyección internacional.

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