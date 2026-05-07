Subastan objetos personales del actor de “Friends” Matthew Perry: este es el motivo

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La prestigiosa casa de subastas Julien’s Auctions, con sede en Beverly Hills, ha confirmado oficialmente la organización de un evento titulado "The Estate of Matthew Perry". La subasta consta de 130 lotes que pertenecieron al actor fallecido en octubre de 2023. Según los términos del fideicomiso del artista, una parte significativa de lo recaudado será transferida a la Matthew Perry Foundation, organización dedicada a ayudar a personas que luchan contra las adicciones, causa que el actor defendió activamente en sus últimos años de vida.

Del éxito televisivo a la intimidad

La selección de objetos permite realizar un recorrido por la trayectoria profesional y los intereses personales de Perry. Entre los artículos que han generado mayor expectativa se encuentran; guiones originales de diversos episodios con anotaciones manuscritas, así como vestuario utilizado por el actor durante la grabación de la exitosa serie de NBC. Diversos objetos relacionados con su afición por Batman, incluyendo ropa y accesorios que Perry solía mostrar en sus redes sociales y que forman parte del imaginario de sus memorias "Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing".

También se incluyen artículos de su residencia en Pacific Palisades, California, que incluyen desde equipos de sonido de alta fidelidad hasta piezas de arte contemporáneo que decoraban su hogar.

Preservación del legado y salud mental

La subasta no solo tiene un valor comercial, sino que busca honrar el deseo de Perry de ser recordado, más allá de su fama, por su labor humanitaria. Julien's Auctions ha señalado que esta venta es una oportunidad para que los seguidores posean un fragmento de la historia de la televisión mientras apoyan directamente a la salud pública.

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