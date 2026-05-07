La Orquesta Barroca Simón Bolívar participa en el 15º Festival de Música Sinfónica en Argelia

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La agenda de la Orquesta Simón Bolivar incluyó dos compromisos centrales en los escenarios más destacados de la capital argelina, iniciando el pasado 4 de mayo en el Teatro Nacional Argelino Mahieddine Bechtarzi y culminando el 5 de mayo en el Teatro de la Ópera de Argel Boulam Bessaiah. En el marco de esta festividad, donde la República Checa figuró como el país invitado de honor, la delegación venezolana no solo se limitó a la ejecución de conciertos, sino que también participó activamente en los talleres de formación dirigidos a jóvenes músicos y estudiantes locales. Estos espacios académicos, facilitados por docentes expertos, permitieron el perfeccionamiento de competencias técnicas y el intercambio de conocimientos pedagógicos entre ambas naciones, reforzando los puentes de comunicación a través del lenguaje universal de la música.

El Sistema como eje de cooperación institucional

La presencia de la Orquesta Barroca fue posible gracias a los lazos de cooperación bilateral que han permitido la expansión y el fortalecimiento de El Sistema Mundial como una herramienta de diplomacia cultural y desarrollo social. Este despliegue de agrupaciones profesionales en el extranjero es un testimonio de la calidad artística y del éxito de la práctica colectiva de la música promovida por el Estado venezolano. Todo el proceso cuenta con el respaldo de la Fundación Musical Simón Bolívar, órgano rector adscrito al Ministerio del Poder Popular del Despacho de la Presidencia de la República Bolivariana de Venezuela, asegurando que la excelencia técnica y el compromiso social sigan siendo los principales estandartes de la nación en los festivales internacionales de mayor prestigio.

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