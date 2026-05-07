Chepa Candela: Yorgelis Delgado sale de su “concha”

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¡Jelouuu, mi “pipol biutifull”!… Y una vez más, ¡héme aquí! Lista y dispuesta a darme sabroso con este cotilleo que diariamente los conecta con lo que sucede y pasa en este “mundillo farandulero”…

NIEVES SOTELDO

Y como eso es lo que están esperando, sin más bla, bla, bla, paso a contarles que NIEVES SOTELDO podría dejarle el pelero a “Estrenos y estrellas”, pero no porque cambiará de canal, ni tenga intenciones de bajar la Colina para instalarse en otros predios (por ahí se habló de una supuesta propuesta de Televen)… ¡Nadaaa de eso! …Lo que resulta y acontece es que el proyecto que presentó a la gerencia de producción de Venevisión, contó con el “visto bueno” de la Vicepresidencia de Variedades, por lo que el mismo, que no es más que un programa de concursos llamado “La casa de la fortuna”, donde compartirá responsabilidades con José Andrés Padrón fue, finalmente, aprobado…¡¡Síii, señores!!...Mis infalibles fuentes del canal de la Colina pararon las orejotas cuando oyeron una conversación de pasillo en la que se tocó el tema de los planes con la reportera estrella de dicha televisora…y entre las algunas de las cosas que lograron captar, precisaron la posibilidad de sacarla tanto de “Estrenos y estrellas” como de Sábado Sensacional, pues al tener un espacio que saldría una vez a la semana, Nieves Soteldo tendría demasiada exposición en pantalla, lo cual la pone en riesgo de “quemarse”… Ídem que ocurriría con José Andrés Padrón, quien podría salir de “Portada`s” por el mismo motivo y razón…

ILEANA MÁRQUEZ

Yyy “avanti” con el cotilleo, les bato que ILEANA MÁRQUEZ se quedó “sin el chivo y sin el mecate”, pues al no poder concursar en el Miss Grand Internacional All Stars porque los tiempos no le dieron para organizar todo lo concerniente a su participación en dicho “templete”, tampoco pudo concretar su ingreso a Telemundo, donde tenía un pie adentro, ya que en dicha televisora “mayamera”, ique, no vieron con buenos ojos los planes que tenía de volver a un certamen de belleza… ¿Consecuencias?... ¡La rechazaron de tajo! …dejándola “con los ojos claros y sin vista”… ¡¡Tal cual!! La Miss Venezuela 2023 puso la mira en este nuevo certamen del “chino tramoyero”… pero tuvo muchos rollos… y ante la renuncia de Stefany Gutiérrez, en lugar de ella, finalmente se aceptó la inscripción de María Gabriela de la Cruz, quien portará la banda nacional en el Miss Grand Internacional All Stars, cuya primera edición se realizará desde el 16 hasta el 30 de mayo en Tailandia… El caso es que la Ileana Márquez, que ya no sabe qué hacer con su vida laboral, volvió a quedarse varada…

YORGELIS DELGADO

Yyy a un tris de bajar la “Santamaría” por el día de hoy (aunque hacerlo no quisiera, pero no encuentro manera), me llegó la onda de la reaparición de YORGELIS DELGADO. ¿Les suena ese nombrecito?) Quien anduvo “enconchada” bastante tiempo luego de haber protagonizado el vídeo “caliente” con Erika Schwarzgruber y Ken, en donde, en plena cámara, éste le dio hasta por la espinilla… A raíz del gran escándalo que se armó a la susodicha ¡se la tragó la tierra! …y se negaba a hacer cualquier aparición pública… hasta ahora que vuelve a dar señas de vida en otro video que de porno no tendrá nada, pues se trata sobre el tema “Miraré para arriba”, en el que participan los exsalserines José Félix, René y Leonardo, para celebrar los 30 años de la exitosa canción que pegaron cuando eran unos chamitos… Allí aparecerá la Yorgelis Delgado… ¿Lo hará desnuda o en pantaleta?... Eso se sabrá cuando estrenen el fulano video…

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