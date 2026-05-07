¡Tremendo susto! Cazzu relata una experiencia paranormal con su hija Inti

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La tranquilidad de un domingo en casa de los Cazzuchelli se vio interrumpida por una escena paranormal. Según relató la cantante, su hija Inti estaba jugando sola en su habitación al final de un pasillo cuando, con total naturalidad, llamó a su madre para reportar una presencia inusual. “Mi gorda es muy 'cool', ella cuando se concentra a jugar con algo, empieza... y ella estaba nada más en su cuarto. 'Mamá, mamá'. '¿Qué?'. 'Hay un señor en el cuarto'”, narró Cazzu.

El “exorcismo” con respeto

Lejos de hacerse la valiente, la intérprete de "Nena Trampa" confesó que el pánico se apoderó de ella al escuchar que su hija le pedía ayuda para sacar al intruso. Al llegar a la habitación, lo primero que notó fue la puerta de un armario abierta, un detalle que la hizo rogar internamente por no ver nada real. Ante la insistencia de la pequeña, quien señalaba al vacío y aseguraba que el sujeto “es malo”, Cazzu decidió tomar cartas en el asunto, pero bajo sus propios términos.

“Eso, chicos, me cagué toda. Me acuerdo y ya me da miedo”, admitió con la honestidad brutal que la caracteriza. A pesar de que la situación se resolvió rápidamente y no hubo más actividad extraña esa noche, Cazzu admitió que la experiencia la dejó vulnerable. Aunque reconoce que la imaginación de los niños es inmensa y que "los chicos imaginan un montón", la convicción con la que Inti describió la situación fue lo que realmente la descolocó.

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