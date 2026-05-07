Shakira anuncia nueva canción del Mundial: conoce los detalles

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La cantante colombiana Shakira ha anunciado este jueves 7 de mayo que estrenará la nueva canción oficial de la Copa Mundial de la FIFA.

"Dai Dai" es el nombre de este nuevo tema el cual la colombiana debutó con un post en sus redes sociales dando a conocer que se estrenará el siguiente 14 de mayo.

La canción tiene como motivo conmemorar la fiesta futbolista que dará inicio el próximo 11 de junio y que tendrá su final el 19 de julio.

Shakira y los mundiales son una colaboración recurrente que se viene dando desde Alemania 2006.

Asimismo, han trabajado juntos en el mundial de Sudáfrica 2010 con la canción "Waka Waka" y en Brasil 2014 con "La La La".

El video con el que se anunció la canción fue grabado en el Estadio Maracaná donde también se muestran los balones de los mencionados mundiales.

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