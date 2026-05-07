Ronda vuelve a las pantallas de Meridiano TV totalmente renovado

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El programa de farándula, Ronda @REVISTARONDA, estrena temporada con un formato renovado que apuesta por la integración directa con su redacción y plataformas digitales, ofreciendo un contenido más dinámico, polémico y alineado con las tendencias actuales del espectáculo.

A partir de ahora, Ronda se transmitirá de lunes a viernes, de 1:00 p.m. a 2:00 p.m., consolidándose como una opción diaria para los seguidores de la farándula que buscan información ágil, opinión directa y contenido viralizable a través de la señal de Meridiano Televisión.

Esta nueva temporada está liderada por Natalia Monasterios, figura central del programa, acompañada por un equipo de talentos que combina experiencia, frescura y personalidad:

Natalia Monasterios (host principal): reconocida por su elegancia, carisma y capacidad para abordar temas polémicos con equilibrio y criterio. @NATI.MONASTERIOS.

reconocida por su elegancia, carisma y capacidad para abordar temas polémicos con equilibrio y criterio. @NATI.MONASTERIOS. Yus Ramos: representante de la nueva generación, aporta dinamismo, lenguaje digital y conexión con audiencias jóvenes. @YUSRAMOSC.

representante de la nueva generación, aporta dinamismo, lenguaje digital y conexión con audiencias jóvenes. @YUSRAMOSC. Russi Colina: voz analítica y frontal, destaca por su capacidad crítica y opinión sin filtros. @RUSSICOLINA.

voz analítica y frontal, destaca por su capacidad crítica y opinión sin filtros. @RUSSICOLINA. Andrógena: figura disruptiva que combina sátira, humor mordaz y una personalidad que rompe esquemas televisivos. @ANDROGENAOFICIAL.

figura disruptiva que combina sátira, humor mordaz y una personalidad que rompe esquemas televisivos. @ANDROGENAOFICIAL. Victoria Abuhazi (reportera): cercana, versátil y espontánea, especialista en cobertura de calle y eventos. @VICTORIABUHAZI.

cercana, versátil y espontánea, especialista en cobertura de calle y eventos. @VICTORIABUHAZI. Giuseppe Paladino (astrólogo): aporta una mirada distinta con análisis astrológico aplicado al mundo del espectáculo. @GPALADINOB

El programa incorpora además secciones como “Chepa Candela”, “Sin Filtro”, “Zona Trendy” y “Parabólica Chismográfica”, diseñadas para ofrecer desde exclusivas de la farándula hasta análisis de contenido viral y resúmenes rápidos de actualidad.

Entre las principales bondades de esta nueva propuesta destacan: Mayor integración entre televisión y redes sociales, contenido más fresco, inmediato y alineado con tendencias digitales. Diversidad de voces que generan debate y conversación. Enfoque multiplataforma que potencia el alcance y la interacción con la audiencia.

Con esta renovación, Ronda reafirma su compromiso de evolucionar junto a su público, consolidándose como una referencia en el entretenimiento y la cultura pop por la casa de los especialistas en deportes, Meridiano Televisión (@Meridianoonline).

A casa llena

Los talentos de nuestro programa compartieron con más de 30 medios de comunicación en los espacios de Hard Rock Café, ubicado en Los Palos Grandes y expresaron su emoción por regresar a la pantalla con más sabor, polémica y chismes sin filtros.

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