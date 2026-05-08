¡Regresa Teresa Mendoza! Confirman el inicio de producción de "La Reina del Sur 4"

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Telemundo ha hecho oficial este jueves 7 de mayo el comienzo de la fase de producción de la cuarta temporada de "La Reina del Sur". La noticia pone fin a un periodo de espera para la audiencia global y confirma el regreso de Kate del Castillo en el papel de Teresa Mendoza. Según el comunicado emitido por la cadena, esta nueva entrega busca expandir el universo de la serie, manteniendo el estándar de calidad y la escala de producción internacional que ha caracterizado a la franquicia desde su debut en 2011.

Elenco confirmado para la cuarta temporada

Está nueva temporada trae de regreso muchos rostros conocidos que dan vida a los iconicos personajes.

Kate del Castillo : retoma su papel protagónico como Teresa Mendoza.

: retoma su papel protagónico como Teresa Mendoza. Antonio Gil : regresa como el leal aliado ruso, Oleg Yosikov.

: regresa como el leal aliado ruso, Oleg Yosikov. Isabella Sierra : interpreta nuevamente a Sofía Mendoza, hija de la protagonista.

: interpreta nuevamente a Sofía Mendoza, hija de la protagonista. Alejandro Calva : vuelve en el papel de César Güemes, alias "Batman".

: vuelve en el papel de César Güemes, alias "Batman". Lincoln Palomeque : confirmado para retomar su rol como Faustino Sánchez Godoy.

: confirmado para retomar su rol como Faustino Sánchez Godoy. Kika Edgar: se reintegra a la historia como Genoveva Alcalá.

Detalles de la producción y dirección

La nueva temporada, que operará bajo el título provisional de "La Reina del Sur: El Origen", representa un esfuerzo por profundizar en la psicología del personaje de Mendoza. Javier Pons, Chief Content Officer de Telemundo Studios, expresó que esta etapa busca elevar el nivel de acción y narrativa emocional que ha caracterizado a la serie desde su estreno.

Kate del Castillo manifestó su entusiasmo por el proyecto, señalando que la evolución de Teresa Mendoza en este guion la lleva a "un lugar más profundo y emocional". Aunque los detalles de la trama se mantienen bajo reserva, el video oficial permite identificar que la historia involucrará locaciones en la Ciudad de México y mantendrá la escala de producción internacional de las temporadas previas.

A pesar del anuncio del inicio de grabaciones este 7 de mayo, Telemundo aún no ha fijado una fecha de estreno oficial. Sin embargo, la confirmación de la permanencia del elenco original ha posicionado a la serie entre las tendencias principales de las plataformas digitales. La producción se ha consolidando a la saga como el pilar fundamental de la oferta de contenido de la cadena para el mercado hispanohablante global.

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