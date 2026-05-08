¡En video! Laura Pausini cumple un sueño pendiente y protagoniza una noche histórica junto a una de sus artistas favoritas

Suscríbete a nuestros canales

La música en español vivió uno de sus momentos más emotivos recientes cuando Laura Pausini y Ana Torroja compartieron escenario para interpretar Hijo de la Luna frente al público mexicano.

El encuentro no solo unió dos voces icónicas, sino que también representó un sueño personal para Pausini, quien durante años expresó admiración por la histórica canción popularizada por el grupo Mecano.

Un momento cargado de nostalgia y emoción

Desde los primeros acordes, el ambiente en el recinto cambió por completo. El público reaccionó con gritos y aplausos al ver juntas a dos artistas que marcaron generaciones distintas dentro de la música en español.

La interpretación estuvo acompañada por una puesta en escena sobria y emotiva, permitiendo que las voces y la carga sentimental de la canción fueran las protagonistas absolutas de la noche.

La canción que marcó generaciones

“Hijo de la Luna” es considerada una de las canciones más emblemáticas del repertorio de Mecano y una pieza clave del pop español. La interpretación original con la voz de Ana Torroja se convirtió en un clásico que ha trascendido décadas y fronteras.

Por eso, ver a Laura Pausini interpretar el tema junto a su intérprete original tuvo un significado especial tanto para los fanáticos como para la propia cantante italiana.

Laura Pausini y una admiración que venía de años

La artista italiana ha manifestado en distintas ocasiones su respeto y admiración por Ana Torroja y por la música de Mecano. Compartir escenario con la cantante española para interpretar este tema representó un momento personal importante dentro de su carrera.

El dueto mostró además la conexión artística entre ambas intérpretes, quienes lograron combinar estilos y generaciones en una presentación que rápidamente se convirtió en tendencia.

México fue testigo de una noche inolvidable

El concierto celebrado en México terminó transformándose en uno de los momentos más comentados en redes sociales. Muchos usuarios calificaron la presentación como “histórica” y destacaron la carga emocional del encuentro entre dos figuras fundamentales de la música latina y española.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales

de WhatsApp, Telegram y YouTube