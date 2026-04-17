Shakira convierte su nuevo estreno con Beéle en un homenaje visual a Colombia y sube el ranking

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Shakira suma otro capítulo a su actual etapa musical con la salida del video oficial de “Algo Tú”, canción que comparte con Beéle y que ya comenzó a ganar terreno entre los temas más escuchados en Colombia. La producción audiovisual llega después del buen recibimiento del sencillo y refuerza una fórmula que la cantante domina desde hace años: unir identidad local con alcance global.

En esta ocasión, la barranquillera apuesta por una pieza visual cargada de movimiento, color y referencias a su origen, acompañada por uno de los artistas jóvenes con mayor crecimiento dentro de la escena urbana colombiana.

Un lanzamiento que mira hacia casa

Lejos de construir una historia ajena a su trayectoria, Shakira decidió rodear este estreno de símbolos cercanos a su historia personal y artística. El video está marcado por elementos que remiten al Caribe colombiano y a la energía que siempre ha influido en su música.

La propuesta se aleja del exceso narrativo y se centra en sensaciones: baile, celebración, calle y pertenencia. Todo ello sirve como marco para una colaboración que busca sonar actual sin desprenderse de sus raíces.

Beéle se suma a una alianza generacional

La presencia de Beéle no solo aporta contraste vocal, sino también una lectura generacional distinta. Su estilo fresco encaja con la intención de renovar el sonido de la canción y acercarlo a nuevas audiencias.

La unión entre ambos artistas representa además un encuentro entre trayectorias distintas: una figura consolidada de alcance mundial y un exponente joven en expansión dentro del mercado latino.

El impulso de las listas y la respuesta del público

El estreno del videoclip llega en un momento favorable para la canción, que ha tenido una rápida recepción en plataformas y rankings musicales. Esa respuesta temprana confirma el interés del público por una combinación que mezcla familiaridad y novedad.

Visualmente, la producción acompaña el tono del sencillo con escenas dinámicas, coreografías y una atmósfera de fiesta permanente. El objetivo parece claro: construir una canción que no solo se escuche, sino que también se viva desde la imagen.

Ese tipo de enfoque ha sido una constante en la carrera de la artista, quien entiende el videoclip como una extensión natural de la canción y no solo como material promocional.

Shakira mantiene el pulso de una nueva etapa

En los últimos años, la cantante ha alternado introspección, colaboraciones urbanas, himnos personales y sonidos bailables. “Algo Tú” se ubica dentro de esta última línea, mostrando a una Shakira enfocada en la energía, la conexión popular y el ritmo.

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