¡Sin pelos en la lengua! El tenso enfrentamiento de Michelle Marin y Aigil Gómez que paraliza "El Desorden de Marko"

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La actriz venezolana, Michelle Marin, la presentadora venezolana, Aigil Gómez y la exmiss Universo Bolivar 2024, Kelly Reales; enfrentaron una fuerte discusión durante la transmisión en vivo del reality "El Desorden de Marko" donde las tres celebridades participan actualmente.

A su vez, la discusión se generó debido a que Gómez y Reales no quisieron ir a despedirse de la influencer venezolana Camila De Cardenas, mejor conocida como Camii, quien resultó la primera eliminada del reality. Por esta razón, la también escritora venezolana, Michelle Marin, explotó en contra de ambas participantes.

En el mismo orden de ideas, el momento estuvo protagonizado por la intensidad pues Marin les hizo un reclamo contundente a Kelly y Aigil cuestionando si realmente fuesen amigas de Camii, la habrían dado su apoyo aunque eso les costara dentro del reality la perdida de dos mil puntos.

Por su parte, las palabras de Marin encendieron el ambiente y la situación se descontroló rápidamente.

"Porque por una amiga yo pierdo, no dos mil, cien mil puntos", expresó la actriz venezolana. Seguidamente, la exmiss Bolivar 2024 le respondió "Tu no eres amiga" por lo que Marin replicó "Tuya no".

Por su parte, Agil comentó "¿Al final qué pasó? No perdimos dos mil y nos despedimos de ella". Del mismo modo, Goméz aseguró que "Ella sabe lo que yo soy para ella".

Sin embargo, Marin siguió insistió que perdería lo que sea por una amiga.

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