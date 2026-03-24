Suenan campanas en la dinastía Morillo: la familia de El Puma anuncia compromiso ¿Quién se casa?

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La familia vinculada al reconocido cantante José Luis Rodríguez El Puma vuelve a ser protagonista en el mundo del entretenimiento tras conocerse el compromiso de Galilea López Morillo con el músico Avrii Castle. La noticia fue difundida directamente por la joven a través de sus redes sociales, donde compartió parte de este momento especial junto a su pareja.

En su publicación, Galilea mostró imágenes en las que se le ve celebrando esta nueva etapa personal, acompañadas de un mensaje en el que refleja entusiasmo y una actitud positiva ante el paso que está dando en su relación.

Un anuncio que captó la atención en redes sociales

La confirmación del compromiso rápidamente comenzó a circular en plataformas digitales, donde seguidores y cuentas de entretenimiento replicaron la información. Las imágenes compartidas generaron interacción inmediata, acumulando comentarios y reacciones de felicitación.

El interés también se vio impulsado por el apellido Morillo, asociado a una familia con presencia en el ámbito artístico, lo que ha mantenido el foco mediático sobre sus integrantes en distintas ocasiones.

Celebración compartida con los seguidores

Tal como ocurre con muchas figuras públicas, la noticia fue dada a conocer de forma directa en redes sociales, permitiendo que el público formara parte del anuncio. Las publicaciones incluyen las fotos del momento.

El compromiso entre Galilea López Morillo y Avrii Castle marca el inicio de una nueva etapa para ambos, quienes ahora avanzan en su relación hacia un proyecto de vida en conjunto.

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