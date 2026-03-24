¡Shakira dice "no"! tensión máxima por su próximo concierto: ¿qué pasó?

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La cantante colombiana, Shakira, pospuso "hasta nuevo aviso" sus dos presentaciones previstas para el mes de abril en las ciudades de Bombay y Nueva Delhi en India, debido a las tensiones regionales actuales, marcadas por el conflicto en Oriente medio, según reseñó Alberto News.

Por su parte, la plataforma organizadora "District" de la empresa India Zomate confirmó que "Debido a la situación geopolítica imperante y las tensiones regionales, el concierto "Feeding India" que contaba con la participación de Shakira ha sido pospuesto hasta nuevo aviso".

No obstante, los seguidores de la cantante colombiana mostraron una postura crítica en las redes luego de saber la noticia, por la falta de una fecha concreta y la pérdida económica de sus traslados. A su vez, un usuario de X lamentó el hecho y cuestionó quién se encargaría de los gastos de viaje "Ya reservé mis billetes de avión desde Calcuta y no son reembolsables", escribió.

Precio de las entradas

En cuanto al precio de las entradas, el valor oscilaba entre las 4.000 rupias (aproximadamente 46 dólares) para el acceso general y 24.500 rupias (282 dólares) para adquirir en las zonas de mayor cercanía al escenario y salas VIP. Sin embargo, este dinero será reembolsado a quienes ya las habían comprado, según lo dio a conocer Alberto News.

Bombay y Nueva Delhi

La primera presentación se llevaría a cabo el próximo 10 de abril en el Mahalakshmi Race Course de la ciudad de Bombay. En el caso de la segunda actuación, se celebraría el 15 de abril en el Estadio Jawaharlal Nehru de Nueva Delhi el cual cuenta con un aforo superior a las 60.000 personas.

Comunicado

En otro orden de ideas, el comunicado oficial asegura que ya están trabajando con el equipo de la celebridad para reprogramar la fecha, confirmando que se compartirán todos los detalles tan pronto como sea posible.

"Feeding India"

Si bien ,los organizadores del show "Feeding India" aseguraron que el evento siempre ha representado "algo más grande" y que su compromiso continúa inalterado, debido a que se trata de una iniciativa que busca recaudar fondos y concienciar con respecto a la desnutrición infantil en el país.

Antecedente de Shakira en la India

En otro orden de ideas, el único antecedente de Shakira en dicho país, se remonta al año 2007, cuando llevo a cabo un concierto en la ciudad de Bombay como parte de su gira mundial en aquel momento, titulada "Oral Fixation".

Finalmente, la esperada presentación suponía el regreso de la artista a la India, luego de transcurrir casi dos décadas sin ir, según destacó Alberto News.

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