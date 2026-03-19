¿Colaboración a la vista? El inesperado encuentro de Shakira y Elena Rose en Miami

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La cantante y compositora venezolana, Elena Rose compartió un momento de cercanía con la cantante y empresaria colombiana, Shakira durante un evento promocional de la nueva marca de cuidado capilar de la barranquillera.

Por su parte, Rose compartió el momento en sus historias de Instagram en las cuales aparecen ambas representantes de la música latina apreciando la nueva línea de productos capilares de la intérprete de "Te Felicito".

En otro orden de ideas, Elena Rose, junto a otras artistas venezolanas como Lele Pons y Zhamira Zambrano, acompañadas de figuras del espectáculo latino; le comentó a Shakira sobre el logro deportivo tras Venezuela coronarse como el equipo campeón durante la final del Clásico Mundial de Beisbol 2026, expresando la felicidad por el logro.

Continuando con el tema anterior, su cercanía durante dichos encuentros, ha generado que los seguidores de ambas especulen con respecto a una posible colaboración musical en el futuro.

Es importante destacar que Elena Rose trabajó de la mano con Shakira durante la creación de canciones para su álbum más reciente, específicamente el tema "Tiempo Sin Verte".

Si bien, entre otras figuras que se encontraban presentes en el evento destaca la cantante colombiana, Natti Natasha, en lo que fue un encuentro exclusivo por parte de la cantante colombiana para presentar sus productos capilares. A su vez, por medio de varios videos compartidos en redes sociales, se ve a Shakira entregándole personalmente un kit de su línea.

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