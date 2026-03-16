Shakira sorprende con un anuncio inesperado y España estaría en el centro del plan

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La cantante colombiana Shakira volvió a despertar la emoción de sus seguidores tras confirmar que su gira mundial Las Mujeres Ya No Lloran incluirá presentaciones en España. La artista adelantó que su regreso estará acompañado por una propuesta escénica sin precedentes, que incluso contemplaría la construcción de un recinto especial para sus conciertos.

La revelación surgió durante una entrevista concedida al programa Al cielo con ella, conducido por Henar Álvarez. En un fragmento difundido en redes sociales, la intérprete aseguró que el espectáculo será algo “de otro mundo” y que su producción buscará sorprender al público con un montaje nunca visto en ese país.

Un estadio creado para los conciertos

Uno de los detalles que más llamó la atención fue el anuncio de que se construirá un recinto temporal para albergar los espectáculos. Según explicó la artista, el espacio llevará el nombre Shakira, lo que ha generado una enorme expectativa entre los seguidores.

Además, la cantante adelantó que no será un único concierto. El plan contempla varias presentaciones consecutivas, con el objetivo de ofrecer un espectáculo de gran formato y permitir que más fanáticos puedan asistir a esta etapa final del tour.

España será parte del cierre de la gira

La artista explicó que su paso por España ocurrirá en la fase final del recorrido mundial de Las Mujeres Ya No Lloran. Esto convertiría a los conciertos en uno de los momentos más importantes del tour.

La propuesta incluiría una producción especialmente diseñada para esa etapa, con un despliegue escénico que, según la cantante, no se ha visto antes en los escenarios españoles.

Un regreso cargado de significado personal

El regreso de la intérprete al país también tiene un componente emocional. España fue durante años uno de los lugares más importantes en su vida personal y profesional, y allí nacieron sus hijos durante su relación con el exfutbolista Gerard Piqué.

En entrevistas anteriores, la artista ha manifestado su cariño por el público español y su deseo de volver a presentarse en ciudades como Barcelona y Madrid, a las que considera parte fundamental de su historia.

Varios años sin conciertos completos en el país

La última vez que la artista ofreció conciertos de gira en España fue en 2018 con el tour El Dorado World Tour, cuando se presentó en ciudades como Barcelona, A Coruña, Bilbao y Madrid.

Desde entonces, sus apariciones en escenarios españoles han sido puntuales. Por ello, el anuncio de su regreso con un espectáculo de gran escala ha despertado gran expectativa entre sus seguidores, quienes esperan que esta nueva etapa de la gira se convierta en uno de los eventos musicales más comentados.

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