Los Oscar 2026 en detalle: conoce las victorias más destacadas

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La noche más importante de Hollywood volvió a brillar en el Dolby Theatre de Los Ángeles. La 98ª edición de los Premios Oscar, celebrada este domingo 15 de marzo, transcurrió bajo la sombra de una alerta de seguridad, pero el protocolo no impidió que el espectáculo y las emociones fueran los verdaderos protagonistas.

'Una batalla tras otra' arrasa en la noche de los favoritos

La gran triunfadora de la velada fue sin duda Una batalla tras otra (título original: One Battle After Another), la épica dramática dirigida por Paul Thomas Anderson. La cinta, que partía como una de las grandes favoritas con 13 nominaciones, se convirtió en la película más premiada de la noche al llevarse seis estatuillas, incluyendo los codiciados galardones a Mejor Película y Mejor Dirección para Anderson, quien se impuso a Ryan Coogler (Los pecadores) y Chloé Zhao (Hamnet).

El filme, que ha generado debate por su presunto mensaje político, también fue reconocido en las categorías de Mejor Guion Adaptado, Mejor Montaje, Mejor Actor de Reparto para Sean Penn y el premio al Mejor Casting (Mejor Dirección de Reparto).

En la categoría de actuación principal, la competencia era rígida. Finalmente, el premio a Mejor Actor fue para Michael B. Jordan por su interpretación en Los pecadores (Sinners), dando la sorpresa y superando a los favoritos Timothée Chalamet (Marty Supreme) y Leonardo DiCaprio (Una batalla tras otra). Por su parte, el galardón a Mejor Actriz fue para la irlandesa Jessie Buckley por su papel en el drama histórico Hamnet.

La lista de ganadores en las categorías principales se completa con Amy Madigan como Mejor Actriz de Reparto por Weapons y el noruego Valor sentimental ('Sentimental Value') como Mejor Película Internacional.

Más ganadores

El segmento In Memoriam fue uno de los momentos más emotivos de la noche. La Academia rindió homenaje a las figuras del cine fallecidas en el último año, con menciones especiales para Robert Redford, evocado por Barbra Streisand, y Diane Keaton, elogiada por Rachel McAdams. El público se puso de pie para ovacionar sus carreras en un momento de recogimiento y gratitud.

En el apartado de premios técnicos, 'Frankenstein' se llevó los galardones a Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Diseño de Producción y Mejor Vestuario. La película de acción 'F1' fue reconocida con el Oscar a Mejor Sonido, mientras que 'Avatar: Fuego y ceniza' demostró una vez más su poderío visual al hacerse con la estatuilla a Mejores Efectos Visuales. En el terreno musical, la canción "Golden", del filme de animación 'Las guerreras K-pop', se alzó con el premio a Mejor Canción Original, en una categoría marcada por la polémica de dejar fuera del show a tres de las cinco nominadas.

La 98ª edición de los Oscar se despidió dejando la sensación de una noche redonda, con un gran triunfador, momentos para el recuerdo en redes sociales y la constatación de que, pese a los cambios en la industria, la magia del cine sigue intacta en el corazón de Hollywood.

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