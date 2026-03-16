¡Histórico! Paul McCartney sorprende a Los Mesoneros en Abbey Road

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Los Mesoneros, la banda venezolana que lleva más de una década construyendo una carrera sólida en el rock alternativo, se encontraban en Londres grabando en los estudios Abbey Road cuando recibieron la visita más inesperada de sus vidas: Sir Paul McCartney, nada menos que un Beatle vivo, apareció para saludarlos.

"Cuando un Beatle se mete a conocerte"

La escena ocurrió en el legendario Estudio 2, el mismo espacio donde The Beatles grabó la mayoría de sus clásicos. Según relató la propia banda a través de sus redes sociales, el encuentro fue tan sorpresivo como mágico. "Cuando vas a grabar tu sesión en Abbey Road y UN BEATLE interrumpe y se mete a conocerte. Gracias Sir Paul McCartney por la bendición y por darnos un día que jamás olvidaremos", escribieron, visiblemente emocionados.

El vocalista Luis Jiménez, el guitarrista Juan Sucre y el tecladista Carlos Sardi conversaron brevemente con la leyenda británica, quien expresó su alegría al ver a una banda joven trabajando en un espacio que, según confesó, hacía tiempo no presenciaba esa vitalidad.

El sueño de tres amigos que comenzó en Caracas

Para Los Mesoneros, el momento tuvo una carga simbólica inmensa. La agrupación, que nació como tres amigos que tocaban en las tardes después del colegio en Caracas, compartió su asombro en un extenso mensaje. "Todavía nos cuesta escribirlo sin que se nos erice la piel. Crecimos escuchando canciones que cambiaron la historia grabadas ahí mismo. Títulos como 'Yesterday', 'Something', 'A Day In The Life' y 'Here Comes the Sun'... Nunca pensamos que algún día llevaríamos nuestra propia historia y nuestra cultura a ese lugar".

Entre las canciones que grabaron en Abbey Road se encuentra una versión de "Tonada de Luna Llena", del maestro Simón Díaz, un gesto que refuerza el puente entre la tradición venezolana y el templo del rock británico.

Un álbum con nombre profético

La visita a Londres no fue turística, sino parte de la producción de su próximo álbum, titulado precisamente "Eso que nos trajo a Abbey Road". El disco, que homenajea sus raíces y refleja su evolución musical, busca combinar la crudeza y melodía del rock alternativo venezolano con la mística del lugar donde tantos clásicos nacieron.

La banda viene de un año intenso: en 2025 lanzaron "Nuestro año", un álbum que los llevó de gira por Estados Unidos y México, y acumulan nominaciones al Latin Grammy y presentaciones en festivales internacionales como Lollapalooza y Pa'l Norte.

Un impulso antes del estreno

El encuentro con McCartney no solo valida una trayectoria de más de una década, sino que sirve como un impulso anímico y profesional antes del lanzamiento de su nuevo proyecto. En una industria musical cada vez más digitalizada, la banda ha insistido en la importancia de conservar la esencia auténtica y orgánica del rock. Que Paul McCartney haya aparecido para darles su bendición en el lugar exacto donde él mismo construyó la historia del rock suena, como ellos mismos dicen, a cosa de "película".

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