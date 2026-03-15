Recuerdo de Cordelia: Daniela Alvarado comparte el video de su barriguita y habla del duelo gestacional

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La actriz venezolana Daniela Alvarado compartió un emotivo mensaje en sus redes sociales para hablar sobre el difícil proceso que vive tras la pérdida de su hija, Cordelia.

A pocas semanas del fallecimiento, la artista confesó sentirse "perdida y sin rumbo", describiendo su estado actual como un limbo extraño del que intenta salir cada día a pesar del profundo dolor.

Alvarado explicó que, debido al miedo que sentía durante el proceso, solo cuenta con un video de su embarazo. Con esta publicación, busca visibilizar el duelo gestacional, un tema del que considera se habla muy poco, y envió un mensaje de solidaridad a otras mujeres que han pasado por situaciones similares para que no se sientan solas en su silencio.

Un proceso de sanación difícil

Daniela describió que hay días en los que no encuentra fuerzas ni para levantarse de la cama, comer o incluso respirar. Sin embargo, enfatizó que se esfuerza por seguir adelante con el "alma partida", apoyándose en su rol como madre de la pequeña Olivia y en el amor que siente por quienes la rodean.

El motor para continuar

A pesar del vacío que siente, la actriz aseguró que se mantiene de pie por sus hijas, Olivia y Cordelia, y por todas aquellas mujeres que hoy se sienten igual de vulnerables. Su mensaje final fue de resistencia y unión para todas las madres que enfrentan este tipo de pérdidas, animándolas a seguir a pesar de las circunstancias.

El apoyo de su esposo

En medio de este duro panorama, Daniela destacó que su esposo, José Manuel, es una de las piezas fundamentales que la sostiene.

El actor es su compañero constante en este proceso, siendo uno de los motivos principales por los cuales ella decide levantarse cada mañana y continuar enfrentando el duelo.

"¡Aquí sigo! Las quiero mucho mamitas, sigamos, a pesar de todo", escribió Daniela.

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