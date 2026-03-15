De ídolo de masas a arquitecto del sonido: la metamorfosis de Harry Styles

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El cantante británico Harry Styles estrenó el pasado 6 de marzo su más reciente trabajo discográfico "Kiss All the Time. Disco, Occasionally", una propuesta que rompe con los esquemas musicales que el artista había manejado en sus primeros tres discos.

Tras el lanzamiento de su más reciente álbum, Styles consolidó una de las evoluciones más marcadas de la industria musical contemporánea.

El nacimiento del solista: "Harry Styles" (2017)

Tras la pausa de One Direction durante el año 2015, el artista británico evitó el camino del pop plástico. Su debut homónimo fue una declaración de amor al rock clásico británico, protagonizado por sonidos como guitarras acústicas, ecos de David Bowie y Fleetwood Mac.

En su momento, Rolling Stone describió el álbum como una muestra de "una ambición de rock de la vieja escuela", destacando que el también actor buscaba ser tomado en serio como un compositor de álbumes, más que como un generador de hits radiales.

Foto: La Higuera

La explosión de colores: "Fine Line" (2019)

Si el primer disco fue el "despertar", "Fine Line" fue la liberación. Introdujo elementos del funk, el soul y un optimismo psicodélico que definió la estética de los años siguientes. Del mismo modo, incorporó el pop vibrante, armonías de los 70 y el nacimiento de himnos como "Watermelon Sugar".

Durante el año de lanzamiento, el medio NME otorgó una calificación alta, señalando que el disco era "una combinación de alegría absoluta y melancolía reflexiva", posicionando a Harry como el nuevo estandarte del pop fluido y sin etiquetas.

Foto: Cancha General

El refugio íntimo: "Harry’s House" (2022)

Ganador del Grammy al Álbum del Año, este proyecto redujo la escala hacia lo doméstico y lo personal. Fue un álbum de sintetizadores cálidos y bajos profundos incluyendo sonidos como el city-pop, funk suave y letras que exploran el concepto de "hogar".

Por su parte, durante el año 2022 Pitchfork reconoció que, aunque Styles no inventaba nuevos géneros, su capacidad para "curar estéticas" era inigualable, convirtiendo lo cotidiano en un espectáculo global.

Foto: Deezer

La nueva era: "Kiss All the Time. Disco, Occasionally" (2026)

Luego de transcurrir cuatro años de silencio discográfico, Harry Styles regresó este mes con un álbum que rompe sus propios moldes. Este disco abandona las estructuras pop tradicionales por una experiencia más atmosférica y bailable inspirado en sonidos como el post-club y la electrónica de bandas como LCD Soundsystem y Radiohead. Si bien, es un álbum de texturas, sintetizadores analógicos y ritmos house sutiles.

Foto: AP News

La crítica actual

Luego de dar inicio a esta nueva era musical, The Guardian le otorgó 3 estrellas a "Kiss All The Time. Disco, Occasionally" y señaló que es una obra "de atmósferas nocturnas y sutiles". Sin embargo, criticó la ausencia de "hits directos" comparado directamente con sus trabajos anteriores.

Por otro lado, la revista Rolling Stone UK describió el nuevo disco de Styles como "un momento cultural compartido que prioriza la experiencia sobre el ego". Además, destacó pistas como "Aperture" y " American Girls" como hitos de su madurez.

A su vez, el reconocido medio NME calificó el más reciente disco del cantante británico con 4 estrellas y aseguró que el exintegrante de One Direction "ha dejado entrar la luz" y que el sonido finalmente se siente como "quién él realmente es", distante a las presiones de las listas de éxitos.

Finalmente, la música de Harry Styles pasó de imitar a sus "héroes" a convertirse en un referente estético por su propio mérito. Es importante destacar que su último disco sugiere que ya no le interesa competir por el puesto número 1 en las listas de reproducciones, sino crear "habitaciones sonoras" en las cuales sus seguidores y fanáticos puedan habitar.

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