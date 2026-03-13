¡Momento viral! El épico encuentro de Harry Styles con una fan que escuchaba su disco

Suscríbete a nuestros canales

Una fan se encontraba caminando por las calles de la ciudad de Nueva York, EEUU, mientras escuchaba el nuevo álbum de Harry Styles, cuando el destino decidió sorprenderla enormemente.

A su vez, mientras la fanática, en compañía de una amiga, se encontraba cruzando el puente Williamsburg, apareció el cantante británico quien caminaba junto a la actriz y también cantante, Zoë Kravitz, actual pareja del exintegrante de One Direction.

Si bien, un momento que los internautas catalogaron como "absolutamente irreal".

Adicional al encuentro inesperado, la fan aprovechó la ocasión para mostrarle su celular y evidenciar que estaba escuchando una canción de su más reciente trabajo discográfico "Kiss All The Time. Disco, Occacionally", lanzado el pasado 6 de marzo de 2026.

Por su parte, Harry Styles se acercó con una sonrisa en el rostro, las saludó y se tomó unos segundos para preguntarles cuál era su canción favorita del álbum.

Finalmente, luego de intercambiar palabras con respecto a la canción favorita de ambas ("Dance No More"), el intérprete de "Aperture" les agradeció por el apoyo y siguió su camino.

Visite nuestra sección Farándula

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube