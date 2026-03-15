Venezuela se lleva tres coronas en el Miss Mesoamérica 2026: madre e hija son las nuevas reinas

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En la reciente gala del Miss Mesoamérica International 2026, celebrada en San Salvador, la delegación venezolana arrasó al llevarse tres de las coronas más importantes del certamen.

El triunfo no solo destaca por el talento de las candidatas, sino por la impecable preparación de la organización nacional bajo la dirección de Jhon Gómez.

Lo que más llamó la atención de los seguidores de la farándula es la conexión familiar entre dos de las ganadoras. En un hecho sin precedentes, madre e hija se coronaron en la misma noche.

El triunfo de Marely Matos y su legado familiar

Marely Matos se alzó con el título de Mrs. Mesoamérica International 2026. La reina cautivó al jurado durante la competencia de trajes típicos con una fantasía inspirada en la "Madre Laura". Más allá de las pasarelas, Marely comparte su vida desde hace 13 años con su pareja, con quien contrajo matrimonio el año pasado y tiene dos hijos.

Madre e hija coronadas

La gran sorpresa de la noche fue ver a Marely compartir el éxito con su pequeña, Venecia Arape, quien obtuvo la corona de Baby Mesoamérica International 2026.

Esta victoria doble marca un hito en la historia de los concursos, al ver a una madre y su hija ser coronadas internacionalmente en el mismo evento, representando el orgullo de la categoría infantil y señora.

Rixa Márquez completa el triplete

El éxito venezolano se consolidó con Rixa Márquez, quien fue nombrada Miss Petite Mesoamérica International 2026.

Su seguridad al caminar y su proyección en el escenario fueron los factores determinantes para que el jurado la eligiera como la mejor en su categoría, cerrando así una participación perfecta para el país en tierras salvadoreñas.

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